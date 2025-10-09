Las bajas laborales por problemas de salud mental se disparan un 79% en cinco años en la Región de Murcia

Los problemas relacionados con la salud mental están detrás cada vez más de las bajas laborales que se producen en la Región. Así lo confirma ... un reciente estudio elaborado por la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en el que se señala que las incapacidades temporales por esa razón han aumentado un 79% en la Región entre los años 2018 a 2023. Es decir, se han disparado en ese último lustro y representan ya el 1% de las jornadas perdidas por los asalariados de la comunidad.

La tendencia es general en todo el país, no solo a la Región de Murcia. No en vano, la salud mental ha desplazado ya a la traumatología como la segunda causa de incapacidad temporal para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social y está a punto de hacerlo también entre los autónomos. En ambos casos, y tanto a nivel nacional como autonómico, el mayor número de bajas se atribuye a las llamadas algias, es decir, a los dolores localizados en diferentes partes del cuerpo (lumbalgia, cervicalgia, etc). Estas patologías permanecen en el primer puesto en todo el país, con la Región de Murcia en los puestos de cabeza en cuanto a incidencia (2,2% del total, 0,4 puntos más que la media naciona y con un crecimiento del 46% con respecto a 2018), pero no han aumentado tanto como las de salud mental en el lustro de referencia y, si se suman ambos indicadores (algias y salud mental) representan dos tercios del aumento en el indicador de absentismo en esos años.

Las cifras que desgrana este informe de la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) resultan preocupantes, y en eso coinciden tanto la patronal Croem como las principales organizaciones sindicales de la Región, UGT y CC OO. Todos parten desde ese punto aunque después divergen a la hora de realizar su análisis de la situación.

Porcentajes 0,5% Incidencia de la salud mental sobre las bajas en 2018 en la Región y en España.

1% Incidencia de la salud mental sobre las bajas en la Región y en España en el año 2023.

88% Aumento de la incidencia en España en el periodo entre 2018 y 2023.

El presidente de la federación empresarial, Miguel López Abad, reiteró la preocupación existente en Croem por el aumento del absentismo laboral, principalmente en la Región de Murcia. «Es un problema que venimos señalando desde hace tiempo por su impacto directo en la productividad, la organización del trabajo y la competitividad de las empresas», añade López Abad, quien incide en que, tal y como señala el informe elaborado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la Región de Murcia se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor nivel de absentismo por incapacidad temporal, especialmente por causas musculoesqueléticas y de salud mental. «Estas dos patologías representan ya la mitad de los días de baja registrados y han crecido más de un 50% en los últimos cinco años, situando a la Región por encima de la media nacional. No son buenos datos», concluye.

«Lastre para la productividad»

Para el presidente de Croem, «el absentismo se ha convertido en un lastre para la productividad y afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las más vulnerables ante los costes, la burocracia y las dificultades de sustitución». Así que desde la patronal regional defienden «que las mutuas puedan gestionar de forma integral las bajas por enfermedad común, sobre todo las de tipo traumatológico, psicológico o de larga duración». A juicio de Miguel López Abad, «esta medida permitiría agilizar la recuperación de los trabajadores, evitar abusos, reducir trámites y contribuir a la reducción del absentismo».

Croem plantea que las mutuas gestionen de forma integral las bajas por enfermedad común para reducir trámites y evitar abusos

«Datos demoledores»

Las cifras del estudio tampoco sorprenden a la secretaria general de UGT en la Región, Paqui Sánchez, quien destaca que los datos «son demoledores para la Región y para España». «El aumento de bajas por salud mental es algo que llevamos mucho tiempo percibiendo. Y cuando hay tantas bajas a nivel laboral por cuestiones de salud mental, es una evidencia de que algo no se está haciendo bien. Los trabajadores siente actualmente una presión increíble a nivel laboral que, junto a los bajos salarios y las dificultades para la conciliación, forman el caldo de cultivo perfecto para sufrir problemas psicoemocionales», denuncia la dirigente sindical, quien setentencia que «no podemos seguir mirando para otro lado», apelando a las administraciones y los empresarios a que trabajen codo con codo con los representantes de los trabajadores. No obstante, se queja de la desigualdad de posiciones entre los agentes sociales, «pues en esta Región los empresarios están empoderados y protegidos, mientas que a los sindicatos, por el contrario, no dejan de desprestigiarnos».

Paqui Sánchez revela que ella, como trabajadora del sector sanitario (es médica), sabe muy bien lo que es padecer problemas de salud mental vinculados con su empleo. «Fui maltratada a nivel emocional con la conciliación, hasta que me reventaron emocionalmente», confiesa a LA VERDAD.

Los sindicatos llaman a los empresarios y a la administración a tomarse en serio el problema de la salud mental en el empleo

Adecuada evaluación

Por su parte, el secretario de Salud Laboral y Transición Ecológica de Comisiones Obreras (CC OO) en la Región, Pedro Pablo Alarcón, llama la atención sobre el hecho de que, desde que la ley de prevención de riesgos laborales entró en vigor en el año 1995, las empresas están obligadas a realizar una evaluación de los riesgos psicosociales de los trabajadores, así como a la planificación de medidas para evitar estos riesgos y la implementación de las mismas.

«A día de hoy, es difícil encontrar empresas que realicen la evaluación. Que realicen la planificación es el doble de complicado, y ya que apliquen las medidas, es un auténtico milagro»», reflexiona el responsable de CC OO, quien avanza que su organización pondrá este problema del incremento de las incapacidades temporales por problemas de salud mental encima de la mesa en las próximas reuniones con las patronales y la administración.