Foto de familia de los asistentes al acto organizado ayer en Murcia con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Cedida

Las bajas laborales por problemas de salud mental se disparan un 79% en cinco años en la Región de Murcia

Un informe señala que los factores emocionales ya suponen el 1% de las jornadas perdidas por los asalariados enla Región de Murcia

David Gómez

David Gómez

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:18

Los problemas relacionados con la salud mental están detrás cada vez más de las bajas laborales que se producen en la Región. Así lo confirma ... un reciente estudio elaborado por la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en el que se señala que las incapacidades temporales por esa razón han aumentado un 79% en la Región entre los años 2018 a 2023. Es decir, se han disparado en ese último lustro y representan ya el 1% de las jornadas perdidas por los asalariados de la comunidad.

