La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La autovía MU-32, este viernes, a la altura de Molina de Segutra. DGT

La avería de un camión provoca más de cinco kilómetros de retención en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura

El atasco también está provocando que el tráfico en la N-301, como vía alternativa, sea muy denso

S. C.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:27

Comenta

La avería de un camión en la autovía MU-32 provoca este viernes más de cinco kilómetros de retención a la altura de Molina de Segura y en sentido Murcia. Además, muchos conductores están usando como vía alternativa para usar este punto la N-301, lo que también está provocando que el tráfico sea muy denso a la altura de Molina. Es la segunda incidencia de tráfico en esta autovía, después de que este jueves se produjera un accidente entre varios vehículos.

Además, como es habitual, en el nudo de Espinardo también hay varios kilómetros de retención, en sentido Alicante, lo que está provocando dificultades para circular por la zona.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  4. 4 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  5. 5 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  6. 6 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  7. 7

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte
  8. 8 Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna
  9. 9

    Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027
  10. 10

    La Audiencia inicia el juicio contra el joven acusado de asfixiar a la madre de uno de sus empleados en El Palmar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La avería de un camión provoca más de cinco kilómetros de retención en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura

La avería de un camión provoca más de cinco kilómetros de retención en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura