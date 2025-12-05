La avería de un camión provoca más de cinco kilómetros de retención en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura El atasco también está provocando que el tráfico en la N-301, como vía alternativa, sea muy denso

S. C. Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:27

La avería de un camión en la autovía MU-32 provoca este viernes más de cinco kilómetros de retención a la altura de Molina de Segura y en sentido Murcia. Además, muchos conductores están usando como vía alternativa para usar este punto la N-301, lo que también está provocando que el tráfico sea muy denso a la altura de Molina. Es la segunda incidencia de tráfico en esta autovía, después de que este jueves se produjera un accidente entre varios vehículos.

Además, como es habitual, en el nudo de Espinardo también hay varios kilómetros de retención, en sentido Alicante, lo que está provocando dificultades para circular por la zona.