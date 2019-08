La 'autovía del bancal' se hunde por «un problema geotécnico» Límite de velocidad y aviso de badenes en la autovía. / V. Vicéns / AGM MANUEL BUITRAGO Sábado, 24 agosto 2019, 00:21

La Consejería de Fomento no acometerá la reparación de la 'autovía del bancal' (Zeneta-San Javier) hasta que no estén concluidos los estudios técnicos. Díez de Revenga cree que no deben gastar dinero en parchear varios tramos, para después tener que actuar de nuevo, aumentando el gasto. «Realizamos una primera intervención de urgencia y ahora conviene esperar los resultados, para ver cuál es la mejor fórmula». Señaló que el hundimiento del firme en una parte de esta autovía, plagada de baches como publicó 'La Verdad', tiene su origen «en un problema geotécnico» del terreno, que están investigando. Opina que no será necesario cortar el tráfico para reparar el vial.

Apuntó que hay que completar la autovía hasta Santomera, y recriminó al Ministerio de Fomento por no entregar los 48 millones de euros correspondientes al pago de este año. «No podemos licitar los tramos porque no disponemos aún del dinero». La Consejería recibió el año pasado 12 millones, que se invirtieron en estudios geotécnicos y en las expropiaciones de los terrenos, manifestó.