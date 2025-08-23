Aumentan un 94% los certificados de ahorro energético

Los Certificados de Ahorro Energético (CAE), que garantizan el ahorro en industrias y empresas tras la implementación de medidas de eficiencia energética, han crecido un ... 94% en el último trimestre en la Región de Murcia hasta alcanzar los 84,3 millones de euros, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Eficiencia 26.000 viviendas es el ahorro energético equivalente obtenido por las certificaciones que ha acreditado la Consejería

Este mecanismo permitió la emisión de 84.368.315 de estos certificados –lo equivalente al ahorro del mismo número de kilovatios hora– desde su puesta en marcha en 2024, una cifra que supone para la Región el ahorro de la energía necesaria para abastecer durante todo un año unas 26.000 viviendas, el equivalente a su cuarto municipio más poblado, Molina de Segura.

Según el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, este crecimiento «nos coloca como la tercera comunidad uniprovincial en actuaciones CAE y volumen de ahorro solicitado, tan solo por detrás de Madrid y Navarra» y remarca que estos certificados «son ya un instrumento decisivo e implantado en la Región de Murcia para avanzar en eficiencia energética y sostenibilidad. Gracias a él, las empresas no solo reducen su consumo, sino que optimizan sus inversiones mediante una rentabilidad adicional».

El sector donde más ha crecido ha sido el del transporte, por delante de los servicios, la agricultura y el residencial

La inversión acumulada por las empresas en el sistema CAE desde su puesta en marcha en 2024 suma ya 10.874.177 euros, según la última actualización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. De hecho, el número total de actuaciones ejecutadas en diferentes empresas se eleva ya a 90, con una predominancia del sistema en el sector industrial, que acumula la mitad.

Vázquez pone también el acento en el «enorme crecimiento en el sector del transporte, que ha multiplicado prácticamente por seis el número de actuaciones, pasando de las cinco de finales de mayo a las 29 actualmente ejecutadas». El resto de 'fichas simplificadas', como se denominan estas actuaciones, se reparten entre las áreas de servicios (10), agrícola (4) y residencial (2).

Retribución económica

Los Certificados de Ahorro Energético, introducidos por el Real Decreto 36/2023, permiten a los sujetos obligados del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética –principalmente comercializadoras de electricidad y operadores de productos energéticos– cumplir sus compromisos mediante la acreditación de ahorros energéticos generados por terceros.

Este mecanismo ofrece también una oportunidad para que industrias, comercios o entidades locales que acometen mejoras de eficiencia energética puedan obtener una retribución económica por sus ahorros verificados.