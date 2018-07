La Asamblea reclama un cambio legislativo para garantizar la «dignidad» de los 'sin papeles' El CIE de Sangonera la Verde, en una fotografía de archivo. / Javier Carrión / AGM La diputada socialista Isabel Casalduero solicitó una «revisión profunda» que asegure los derechos humanos de los inmigrantes y aseguró que en los CIE se produjeron casos de «segregación por nacionalidad o religión» EFE Cartagena Martes, 17 julio 2018, 14:47

La Asamblea Regional aprobó este martes por unanimidad reclamar al Gobierno central una reforma legislativa en inmigración para cambiar el modelo de tratamiento de los inmigrantes irregulares, que son internados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), por otro sistema que «garantice la dignidad y los derechos» de estas personas mientras se sustancia su expediente de expulsión.

La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la UE de la Cámara autonómica dio luz verde a una moción de Estímulo de la Iniciativa Legislativa presentada por el PSOE y Podemos, en la que se añadió una enmienda del PP en la que se aboga por realizar el cambio en las leyes mediante la creación de una Comisión Interdepartamental de Estudio sobre los CIE en España.

El objetivo es cambiar el actual modelo para el tratamiento de los inmigrantes con expedientes administrativos por estancia irregular implantando un nuevo sistema que «garantice la dignidad y los derechos» de esas personas mientras esos procesos se sustancian.

Además, la iniciativa también apuesta por establecer las condiciones necesarias para el mejor desempeño de la labor de los profesionales y colectivos que intervengan en el proceso.

El debate de esta iniciativa no trató dos de los tres puntos, una vez que la Junta de Portavoces no ordenó la pasada semana su debate, en el que PSOE y Podemos exigían el cierre del CIE de Sangonera mientras no se den las condiciones de «dignidad, seguridad y respeto a los derechos humano» de los internados.

Tampoco se votó un punto en el que se instaba al Gobierno central a que tomara medidas «urgentes» en los establecimientos policiales de los puertos que mejoren las condiciones de acogida de los inmigrantes que llegan en patera, además de dar un «alojamiento digno» y asegurarles el acceso «genuino» a información y asesoramiento.

Desde los grupos parlamentarios, la diputada socialista Isabel Casalduero solicitó una «revisión profunda» de la legislación para garantizar los derechos humanos de los inmigrantes, al tiempo que aseguró que en los CIE se produjeron casos de «segregación por nacionalidad o religión».

Mientras, el parlamentario de Podemos Andrés Pedreño defendió que el nuevo Gobierno debe dar «prioridad» a la «dignidad» de las personas frente al control de las fronteras, que tiene que pasar a un «segundo plano».

Por su parte, la diputada del PP Isabel María Soler contestó a Casalduero que el personal de los CIE le aseguró que se «separan» a los inmigrantes «por motivos de seguridad» al haber «razas enfrentadas en África» y no por motivos de segregación.

Soler criticó a PSOE y Podemos por pedir el cierre de los CIE, un «instrumento necesario extendido en toda la UE», según afirmó, sin proponer un «modelo alternativo».