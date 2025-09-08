La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pleno de aprobación del Presupuesto de 2025, en julio, en la Asamblea Regional. Antonio Gil / AGM

La Asamblea quiere evitar más retrasos en la fiscalización económica de la Comunidad

Un borrador de la Comisión de Hacienda pide cambiar el reglamento para que el Gobierno no demore la presentación anual de la Cuenta General

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:27

La Asamblea no quiere que vuelvan a repetirse los retrasos por parte del Gobierno regional a la hora de presentar los resultados económicos de ... su gestión anual en esta Cámara. Así ha ocurrido durante el pasado curso legislativo, cuando se remitió de una tacada la Cuenta General de los años 2013 a 2021, un trámite con el que aún no había cumplido el Ejecutivo y que es una de las cuestiones pendientes de llevar a término en el nuevo periodo de sesiones, una vez que arranque ya en octubre.

