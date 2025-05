Arturo García Agüera, nuevo decano del Colegio de Arquitectos de la Región

Rebeca Martínez Herrera Martes, 6 de mayo 2025, 22:05 Comenta Compartir

Nueva era en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (Coamu). Arturo García Agüera (Cartagena, 1991) fue elegido este martes nuevo decano-presidente de la institución profesional, que renovó su junta de gobierno tras la celebración de una jornada electoral que se desarrolló sin incidencias y que registró una participación del 28%, ya que de los cerca de 1.200 colegiados con derecho a voto acudieron a las urnas 387, lo que supone casi un tercio del total, según los datos ofrecidos por el Coamu tras el recuento de apoyos, que acabó sobre las 21 horas.

García Agüera logró 199 votos en unos reñidos comicios de candidaturas abiertas en los que se impuso a su único rival, Antonio Ángel Clemente, formado en la Politécnica de Cartagena y colegiado desde 1984. Aunque se jubiló recientemente como funcionario (ocupaba el cargo de jefe de servicio de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma), Clemente sigue activo en el oficio, ya que colabora en el estudio de arquitectura que su hija tiene en la capital del Segura.

Con 33 años, el nuevo representante de los arquitectos de la Región de Murcia se formó en la Universidad Politécnica de Cartagena y tiene un estudio en la ciudad portuaria especializado en el cliente extranjero. Su elección supone savia nueva por su juventud, a la vez que representa continuidad en el colegio, ya que García Agüera ha ocupado el cargo de secretario de la junta de gobierno en el último mandato de María José Peñalver, que dejará el cargo después de dos periodos de tres años, tiempo máximo en el cargo que establecen los estatutos.

Candidatura al completo

Arturo García Agüera afronta esta nueva etapa «con ilusión, mucha energía y un equipo extraordinario», según destacó minutos después de conocer el resultado que le colocará al frente del Coamu durante los próximos tres años. A lo que el futuro decano añadió la satisfacción de haber conseguido que todos los miembros de su candidatura hayan salido elegidos junto a él, ya que las elecciones se basaron en listas abiertas.

Arturo García Agüera recibe felicitacines tras su elección. Javier Carrión/ AGM

Se trata de la mayoría del equipo que ha estado este mandato con Peñalver, formado por María José Climent Mondéjar (vicedecana); María Luisa Ruipérez García (secretaria); Juan Rodríguez Jiménez (tesorero) y, como vocales, Luz de La Villa Batres, Miguel Fernández Vallés, Lara Pardo Guardiola, Flora Cánovas Otón y Rosario Contreras Vicente.

«Nueva generación»

Aunque tendrá que esperar al próximo día 28 para tomar posesión del cargo en un acto «abierto a todo el público», el arquitecto cartagenero se ha propuesto «representar a la nueva generación de profesionales». En este sentido, resaltó que «uno de sus objetivos es atraer al Coamu a las nuevas generaciones de profesionales. «Observamos que se están desvinculando, que se sienten poco apegados a la institución. Queremos ponerla en valor, que sea útil para todos los compañeros».

Cabe destacar que los arquitectos de la Región de Murcia no celebraban elecciones desde el año 2010 (cuando Antonio García Herrero venció a Francisco Camino en una ajustada votación), ya que en los últimos tres lustros no se había presentado más de una candidatura en las diferentes convocatorias, por lo que no fue necesario acudir a las urnas ni en la etapa de Rafael Pardo Prefasi ni en la de María José Peñalver.