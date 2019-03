Arroyo ofrece experiencia e «ilusión» para la «segunda gran transformación» de la ciudad

«Las mujeres del PP no somos una coartada para que los hombres presuman de feminismo, ni solo somos rubias con los labios pintados. Entramos en las instituciones para transformar la sociedad, hemos crecido en libertad para decir lo que pensamos. Se me ha educado para luchar por aquello que creo que es justo y cambiar lo que no me gusta. Yo me rebelo contra una Cartagena paralizada, empequeñecida». Así se reivindicó ayer Noelia Arroyo como candidata del PP a la alcaldía de Cartagena.

Arropada por los líderes regional y nacional de su partido, por militantes y por representantes de colectivos sociales y empresariales, Arroyo aludió sin citarla a su experiencia de gestión como consejera de Cultura y de Transparencia y Portavoz del Gobierno regional, y a su capacidad para «devolver a Cartagena la ilusión por el futuro y situarla como una ciudad abierta y moderna», que compita con grandes urbes de toda Europa. Citó Málaga, en el turismo cultural; Copenhague, en lo sostenible; Génova, como polo industrial; y Dublín, en la economía digital.

Arroyo, que por ahora no ha desvelado su lista electoral, quiere liderar «la segunda gran transformación» de Cartagena, tras los veinte años de gobiernos del PP (1995-2015) y los cuatro de PSOE y MC.

Colectivos sociales y alcaldes

A estos se refirió como los del «enfrentamiento y la parálisis», una etapa en que «hemos tenido dos alcaldes, ningún modelo de ciudad» y una «hoja de ruta estaba firmada en una servilleta». El presidente local del PP, Joaquín Segado, elogió de la candidata que dice las cosas «claras» y sabe poner a los equipos a «trabajar» unidos, y se mostró seguro de que los populares gobernarán, gracias a la fortaleza del proyecto.

Junto a los consejeros del Gobierno regional, al acto asistieron también los alcaldes de San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y Mazarrón, José Miguel Luengo, Anastasio Bastida, Visitación Martínez y Alicia Jiménez, respectivamente; así como la candidata popular en La Unión, Sofía Manrubia.