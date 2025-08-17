La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El equipo de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca, líder en trasplante cardíaco con órganos procedentes de donación en asistolia, durante una intervención. Vicente Vicéns / AGM

La Arrixaca resuelve el dilema ético de la donación en asistolia

Un estudio del hospital concluye que no hay riesgo de que el donante recupere actividad cerebral con la perfusión mediante equipos ECMO. España y la Región de Murcia son líderes en esta vía de obtención de órganos

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:14

España es líder mundial en donación en asistolia (cuando la extracción de los órganos para trasplante se produce tras el fallecimiento del donante por parada ... cardiorrespiratoria). La sanidad española aportó el año pasado 1.316 donaciones en asistolia, la mitad de todas las que se registraron en la Unión Europea. La Región de Murcia tiene mucho que ver en este éxito. La Arrixaca, que desde hace una década es el hospital con más donaciones de toda España, también es el principal centro en la obtención de órganos por esta vía. En 2024 hubo 48 donaciones en asistolia en La Arrixaca, frente a las 38 correspondientes a pacientes en muerte encefálica.

