La Arrixaca resuelve el dilema ético de la donación en asistolia

España es líder mundial en donación en asistolia (cuando la extracción de los órganos para trasplante se produce tras el fallecimiento del donante por parada ... cardiorrespiratoria). La sanidad española aportó el año pasado 1.316 donaciones en asistolia, la mitad de todas las que se registraron en la Unión Europea. La Región de Murcia tiene mucho que ver en este éxito. La Arrixaca, que desde hace una década es el hospital con más donaciones de toda España, también es el principal centro en la obtención de órganos por esta vía. En 2024 hubo 48 donaciones en asistolia en La Arrixaca, frente a las 38 correspondientes a pacientes en muerte encefálica.

Todas estas cifras revelan la revolución que ha supuesto esta nueva forma de donación, que hasta hace solo unos pocos años no parecía viable. Cuando se produce la parada cardiorrespiratoria, los órganos se pierden muy rápidamente. Por eso, durante décadas los trasplantes se han nutrido de donantes en muerte cerebral, fallecidos por accidentes de tráfico o ictus. La aparición de procedimientos para preservar los órganos tras la parada cardiorrespiratoria lo ha cambiado todo.

Los donantes en asistolia son pacientes que fallecen en el hospital, en un entorno controlado. Cuando se considera que el proceso es irreversible, y siempre de acuerdo a las indicaciones de la familia, se retira el soporte vital. Se produce entonces la parada cardíaca. A partir de ese momento se utilizan máquinas tipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) para realizar lo que se conoce como «perfusión abdominal normotérmica». Es decir, se perfunde sangre oxigenada para mantener un flujo que preserve los órganos a extraer. Para mantener riñones e hígado, la perfusión es abdominal. Si se busca preservar el corazón, el flujo debe llegar también al tórax, detalla Mario Royo-Villanova, coordinador de trasplantes de La Arrixaca.

Sin embargo, estos procedimientos, han estado acompañados desde el inicio de una duda ética: ¿existe el riesgo de que en algún caso este flujo sanguíneo llegue al cerebro, 'resucitando' al paciente, en el sentido de que se recupere actividad cerebral? «Hay países, como Bélgica o Reino Unido, que paralizaron sus programas de trasplante cardíaco con órganos procedentes de donación en asistolia por esta duda ética, al entender que la perfusión en el tórax entraña un mayor riesgo», explica Royo-Villanova. Otros países, como Canadá, no han llegado a poner en marcha ni siquiera la perfusión abdominal. El resultado es que «realizan pocas donaciones en asistolia y con malos resultados, porque la extracción tiene que ser muy rápida. El hígado no funciona la mitad de las veces, y los riñones duran menos», advierte el coordinador de La Arrixaca.

«No detectamos ningún caso»

Habitualmente, y por protocolo, en estas donaciones se realiza una neuromonitorización «mediante electro y 'doppler'». «No hay ningún caso registrado en España en que se haya detectado que el flujo sanguíneo llega al cerebro. Si así fuese, el procedimiento se interrumpiría de inmediato», aclara Royo- Villanova.

Para tratar de zanjar la duda planteada por algunos países, un equipo de La Arrixaca coordinado por Royo-Villanova puso en marcha un ambicioso estudio. A veinte donantes en asistolia se les inyectó un «trazador radiactivo» que viajó hasta aquellos órganos a los que llegaba la sangre perfundida. De esta manera, quedaban contaminados por el elemento radiactivo, lo que era detectado por una gammacámara aportada por el servicio de Medicina Nuclear.

«Vimos como la radiactividad llegaba a los riñones, al hígado, al corazón. Pero no al cerebro, en ningún caso», resume Royo-Villanova. «Se trata de unos resultados robustos, realizados con la tecnología más precisa», subraya.

El estudio es portada este mes de agosto de la 'American Journal of Transplantation', la principal revista científica en este campo, que además acompaña el 'paper' murciano de un editorial en el que se recalca la relevancia del estudio y se anima a seguir investigando.

Royo-Villanova destaca la participación de los servicios de Medicina Intensiva y Medicina Nuclear en el estudio, que no es el primero que se realiza en La Arrixaca con el fin de responder a las dudas planteadas por algunos sistemas de salud.

Ya hace varios años se llevó a cabo otra investigación, en este caso en colaboración con el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, basada «en la medición de la presión de las arterias cerebrales durante la reperfusión con ECMO». Se analizaron diez casos con el mismo resultado: el flujo no llegaba al cerebro.

El nuevo estudio es «todavía más robusto», porque utiliza una tecnología de Medicina Nuclear que resulta más precisa. Royo-Villanova está convencido de que algunos países desbloquearán sus programas a raíz de estas investigaciones.

María Royo-Villanova (derecha) junto a otros miembros del programa de trasplantes de La Arrixaca, en una imagen de archivo. E. Martínez Bueso

El Ministerio de Sanidad destacaba esta misma semana «el crecimiento progresivo del trasplante cardiaco de asistolia» en España y en otros países. «Si en 2023 se realizaron 823 trasplantes cardiacos de donantes en asistolia, en 2024 se llevaron a cabo 1.073 procedimientos en nueve países (Australia, Austria, Bélgica, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, Reino Unido y Suiza), de los que 101 (el 9%) se realizaron en España». Conforme se van despejando las dudas éticas, estas cifras siguen aumentando.

Una referencia en trasplante cardíaco con órganos procedentes de esta vía

La Arrixaca se convirtió en 2020 en el segundo hospital de toda España en realizar un trasplante con un corazón procedente de una donación en asistolia. Hasta finales de 2024 se habían realizado ya 31 intervenciones de este tipo en el hospital murciano, una cifra que solo iguala La Fe de Valencia.

Los programas de donación en asistolia comenzaron en España en 2009, y La Arrixaca se sumó en 2014. Hasta 2020 se descartaba el corazón en estas donaciones, dado lo especialmente sensible que es este órgano, pero ahora no solo han pasado a realizarse también trasplantes cardíacos mediante esta vía, sino que La Arrixaca se ha puesto a la cabeza de España. Esto ha sido posible gracias a la utilización de los equipos ECMO y la perfusión normotérmica.

En este sentido, el estudio realizado por La Arrixaca y publicado en la 'American Journal of Transplantation' representa un espaldarazo, al descartar riesgo de flujo sanguíneo en el cerebro del donante por la reperfusión en la zona torácica.

No es este el único ámbito en el que el programa de trasplantes regional ejerce el liderazgo. La Arrixaca abrió también la puerta, en 2021, a la donación de pacientes con tumores cerebrales. El año pasado donaron su órganos 15 pacientes con glioblastoma, 10 de ellos fuera de la Región.

Además, el hospital murciano lidera un ambicioso proyecto de investigación en xenotrasplantes. El uso de órganos procedentes de animales manipulados genéticamente podría ser la próxima revolución en el campo de los trasplantes.