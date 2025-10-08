La Arrixaca duplica las plazas en Psiquiatría para jóvenes López Miras anuncia la apertura de una planta con 13 profesionales más para atender a los menores de 16 años

LA VERDAD murcia. Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:29 Comenta Compartir

El hospital Virgen de la Arrixaca contará con el doble de plazas para atender a los jóvenes con problemas de Salud Mental, lo que supone pasar de ocho camas a 16 y disponer de nuevos espacios, como salas de terapia y para la atención de los pacientes y familias, así como el refuerzo de la plantilla con 13 profesionales más, adscritos a esta unidad de hospitalización breve. Así lo anunció el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras en su visita a la planta de enfermos agudos de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Morales Meseguer que se inauguró este miércoles.

López Miras destacó que «la salud mental es un pilar esencial de nuestro bienestar» e informó de que, desde esa prioridad, el Gobierno regional ha invertido más de 1,3 millones de euros en dichas plantas, además de incorporar 22 profesionales más en ambos centros hospitalarios y duplicar el número de camas, con 16 nuevas hasta llegar a las 36 en total.

La nueva área del Morales Meseguer, por su parte, se amplía en otras ocho camas: de 12 a 20, y permitirá atender en este centro hospitalario a toda la población del área de salud de la Vega Media que antes se atendía en el Hospital Reina Sofia. Según informó la Comunidad, el cambio supone «una mejora en la continuidad asistencial que se brinda a los pacientes, incluyendo urgencias».

Esta nueva instalación ha aumentado los espacios para los pacientes con una zona común más amplia y terraza al aire libre, lo que abre la posibilidad de trabajo con terapeuta ocupacional, y permite incluir actividades deportivas, lúdicas y trabajo al aire libre con un nuevo huerto urbano.

También se han ampliado los espacios destinados a los profesionales, un nuevo despacho para entrevista a familiares, otro para relajación y estancia de pacientes, sala médica para sesiones clínicas, reuniones del equipo multidisciplinar, y se han mejorado las zonas de estar para enfermeros y los espacios para estudiantes.

Con esta unidad, indicó López Miras, se podrá mejorar la coordinación a todos los niveles, desde programar ingresos o altas en momentos de saturación, a potenciar el trabajo en red teniendo más disponibles los recursos sociosanitarios del área.

El presidente puso en valor la labor que realizan los profesionales en este campo al señalar que «más recursos, mejores medios y nuevos equipamientos son esenciales para ofrecer una atención digna a los pacientes, pero cuando hablamos de salud mental tenemos que pensar y trabajar en clave de humanización, y eso es lo que aportan los extraordinarios profesionales con que cuenta la sanidad pública de la Región de Murcia», en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el próximo viernes.