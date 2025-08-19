La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos bomberos forestales de la Región apagan uno de los fuegos declarados en Cáceres. CARM

«No es lo mismo apagar un pinar en Murcia que un alcornocal extremeño; tienes que adaptarte sobre la marcha»

Bomberos forestales de la Región de Murcia regresan tras combatir el incendio de Aliseda, en Cáceres, que arrasó más de 4.000 hectáreas y obligó a desalojar a más de un centenar de vecinos

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Martes, 19 de agosto 2025, 17:55

El fuego no entiende de fronteras. En ocasiones, cuando las llamas consumen a una comunidad, la reacción surge en forma de solidaridad desde otras regiones. ... Sucedió el fin de semana pasado en Aliseda, en Cáceres, donde un fuego forestal en la sierra de San Pedro arrasó con más de 4.000 hectáreas y forzó la evacuación de más de un centenar de residentes. Entre los que lucharon contra el fuego había un contingente de 20 bomberos forestales de la Región, que se trasladaron tras la solicitud de la Junta de Extremadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  2. 2 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  3. 3 «Es el momento de poner ese punto final»: Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política
  4. 4 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  5. 5 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados
  6. 6 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  7. 7 Carlos Alcaraz, campeón en una final fugaz en Cincinnati
  8. 8 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  10. 10 Una masa de polvo sahariano provoca una caída considerable de la calidad del aire en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «No es lo mismo apagar un pinar en Murcia que un alcornocal extremeño; tienes que adaptarte sobre la marcha»

«No es lo mismo apagar un pinar en Murcia que un alcornocal extremeño; tienes que adaptarte sobre la marcha»