Antonio Martínez Peñaranda: «Frente al odio, defendemos unos servicios públicos fuertes, inclusivos y para todas las personas»

Bajo el lema 'Afrontar los cambios', UGT Servicios Públicos celebró hace unos días su II Congreso Regional Ordinario. Un encuentro en el que las y los delegados convocados eligieron los órganos regionales, entre ellos, la nueva Comisión Ejecutiva, encabezada por Antonio Martínez Peñaranda, quien ha revalidado su cargo una vez más con el respaldo de más del 95% de los votos.

El congreso, celebrado en el hotel Thalasia de San Pedro del Pinatar el 19 y 20 de septiembre, contó con la presencia relevantes personalidades del ámbito político y social de la Región de Murcia. A lo largo de las dos jornadas, los asistentes revisaron el trabajo realizado durante los últimos cuatro años y analizaron las propuestas de futuro. Fue un debate sereno y reflexivo sobre el devenir del empleo público en la Región de Murcia, pero también incluyó temas de trascendencia social, como la condena unánime y contundente al genocidio del pueblo palestino en Gaza.

Hablamos con Antonio Martínez Peñaranda, secretario general de UGT Servicios Región de Murcia, recientemente reelegido en su cargo. Voz muy crítica con la falta de planificación de las distintas administraciones públicas frente al relevo generacional inminente y el abandono de servicios públicos esenciales, como la prevención de incendios, en esta entrevista explica las propuestas de futuro de este sindicato.

–¿Qué situación viven actualmente las empleadas y empleados públicos en la Región de Murcia?

–La situación es preocupante, y no solo a nivel regional. Hay una falta clara de planificación estratégica en todos los niveles: la Administración regional, las administraciones locales y también desde el Gobierno central. Estamos a las puertas de un cambio generacional sin precedentes. En la próxima década, una gran parte del personal público se jubilará y no se están tomando las medidas para garantizar un relevo ordenado y eficaz.

–¿Qué consecuencias podría tener esa falta de previsión?

–Si no se actúa ya, nos enfrentaremos a un deterioro de los servicios públicos. Servicios esenciales como la sanidad, la educación, la administración general o la justicia verán mermada su capacidad de respuesta. En lugar de consolidar empleo público estable, se incrementará la temporalidad, algo que ya está ocurriendo. No olvidemos que la tasa de temporalidad en el sector público es del 30% en España, cuando la UE ha marcado que no debe superar el 8%, algo que está pasando factura. No podemos seguir permitiendo que las tasas de reposición limiten el acceso al empleo público. Hay que eliminarlas de forma definitiva.

–Ha mencionado la prevención de incendios como una asignatura pendiente. ¿Por qué lo consideran urgente?

–Lo es, sin duda. En la Región de Murcia, la prevención está prácticamente abandonada. Nuestras compañeras y compañeros bomberos forestales trabajan con medios limitados y sin planificación a largo plazo. Un servicio que ahora el Gobierno regional quiere externalizar. Solo se actúa cuando hay emergencia, pero no se invierte en prevención. Lo que vimos este verano en otras comunidades debería servir de advertencia. El cambio climático está aquí, y con él, los incendios más destructivos. ¿Vamos a esperar a que pase lo mismo en esta Región?

–En cuanto a derechos laborales, ¿qué temas siguen sin resolverse?

–Hay muchos frentes abiertos. La jubilación parcial para empleadas y empleados públicos es un derecho que sigue sin garantizarse, pese a estar consolidado en el ámbito privado. La carrera profesional horizontal sigue siendo una promesa incumplida, y el reconocimiento del grado personal ni siquiera se contempla en muchos casos. Es hora de regular el teletrabajo de manera efectiva, actualizar el plan de acción social, y aplicar de forma real el artículo 76 del TREBEP, incluyendo la figura del grupo B profesional. A esto se suma la congelación salarial en 2025, una situación inasumible para miles de personas que han sostenido los servicios públicos durante años.

–¿Cuál es la solución? ¿Qué piden a las administraciones?

–Pedimos responsabilidad y coherencia. Hay que retomar la negociación del II Acuerdo para una Administración del siglo XXI, con medidas concretas, presupuestos adecuados y compromiso político. Invertir en servicios públicos es invertir en calidad de vida. Este 2025, nuevamente, tenemos los salarios congelados. Aunque intenten engañarnos no se lo vamos a permitir, porque nuestra respuesta será las movilizaciones si no se sientan a negociar. Además, necesitamos dotación tecnológica, formación continua y reconocimiento profesional. La inacción, especialmente por parte del Gobierno regional, compromete gravemente el futuro de quienes hoy trabajan en las administraciones públicas de esta Región... y de quienes mañana dependerán de sus servicios.

–Para terminar, ¿qué mensaje quieren trasladar desde el sindicato a la ciudadanía y a las administraciones?

–Desde UGT Servicios Públicos queremos lanzar un mensaje claro: defender el empleo público no es solo una cuestión sindical, es una cuestión social y democrática. Los servicios públicos garantizan la igualdad, la cohesión y el acceso universal a derechos básicos como la sanidad, la educación, la protección ambiental o la atención social. Y esto está siendo atacado por discursos que criminalizan lo público, por ideologías que promueven el odio y por el avance de la ultraderecha, que quiere desmantelar todo lo que tanto nos ha costado construir.

Estamos viendo cómo se intenta enfrentar a la ciudadanía contra las empleadas y empleados públicos, tildándonos de privilegiados, cuando en realidad somos quienes sostenemos el funcionamiento de la Región cada día. Es un discurso peligroso, que divide, genera odio y oculta el verdadero problema: la falta de inversión y voluntad política por parte de los gobiernos.

Por eso, ahora más que nunca, es fundamental frenar ese tipo de discursos. Desde UGT no vamos a permitir que se use otra vez a las personas trabajadoras del sector público como chivo expiatorio de una crisis que no hemos generado. Frente al odio, respondemos con derechos. Frente a los recortes, respondemos con propuestas. Y frente a la ultraderecha, respondemos con compromiso, igualdad y servicios públicos de calidad para todas las personas, vivan donde vivan y piensen como piensen.