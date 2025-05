Antonio Maíllo: «La Región de Murcia es un ejemplo de la normalización de las buenas relaciones con otras fuerzas de izquierda»

IU-V ha elegido Cartagena para la visita de su líder nacional, Antonio Maíllo (Lucena, 1966), que cumple un año al frente de la organización. ... Las políticas de defensa en una ciudad estrechamente vinculada a esta industria centrarán un acto donde también harán valer su próxima vuelta a la Asamblea en virtud de su acuerdo con Podemos y Alianza Verde.

- Visita Cartagena, entre otras cuestiones, por su relación con la industria de defensa, ¿cuál es su propuesta en un momento donde se habla mucho de políticas de seguridad y de gasto militar?

- Queremos plantear que el modelo productivo que puede tener España para desarrollarse es más que un modelo vinculado a la industria bélica, sino una industria de seguridad y defensa que dé seguridad humana. Reivindicamos que la mejor seguridad la dan unos servicios públicos fuertes, una vivienda asequible y unos salarios dignos. Y una sanidad y educación pública que garanticen que esos derechos no estén condicionados por el origen socioeconómico de las personas que deben ser beneficiarias del mismo. Desde esa perspectiva, vamos a Cartagena porque es una plaza muy importante.

- ¿Cómo ven el incremento del gasto militar que pide la UE?

- No estamos de acuerdo con ese carril que ha impuesto la Unión Europea, sometiéndose a los intereses de Donald Trump y del complejo industrial militar norteamericano, no nos llevemos engaños. La compra de material de alta tecnología solamente puede ser un dinero de reversión a la industria norteamericana. Y es obvio que la Comisión Europea quiere justificar ante la sociedad un desembolso de dinero absolutamente delirante en un gasto militar que normaliza la guerra como perspectiva europea. Izquierda Unida ha presentado un documento alternativo de seguridad y defensa. Por supuesto, hablamos de gastos de defensa y gastos militares, pero desde un marco de construcción de la paz.

- Pero una de las exigencias de la UE al Gobierno español es incrementar ese gasto y ustedes forman parte del Ejecutivo de coalición con PSOE y Sumar.

- Estamos, en este momento, en establecer una conexión con la sociedad en la que nosotros planteamos ganar ese debate para evitar que España entre en el mismo carril belicista en el que están entrando la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea, que son gobiernos de derecha y extrema derecha. Creo que el gobierno de España, que es un gobierno de esperanza democrática, es un gobierno que tiene que diferenciarse en el lenguaje también belicista o de estrategia de defensa. Y, por tanto, nosotros, si no compartimos esa posición, queremos debatirla y disputarla, como hemos hecho en otras ocasiones. Recordemos el incidente relacionado con el negocio de compraventa de balas al Estado de Israel y que nosotros no solo no estábamos de acuerdo, sino que pedimos que se cancelara, como al final se hizo. Creo que en un gobierno de coalición hay que normalizar las discrepancias, pero hay que presentar por cada parte las opiniones que defendemos.

- Visita la Región de Murcia. Aquí, después de diez años, en breve volverá a haber presencia de Izquierda Unida en la Asamblea Regional, con la entrada de José Luis Álvarez Castellanos en virtud del acuerdo con Podemos y Alianza Verde en las autonómicas de 2023.

- Queremos transmitir nuestra alegría y también de nuestra aspiración a ser canalizadores de los anhelos de los trabajadores y trabajadoras de la Región de Murcia. Creemos que Izquierda Unida va a dar, desde nuestro compromiso, una posición de defensa de los derechos de la mayoría social en Murcia, de un modelo productivo que se aleje del extractivismo y, también, y esto es muy importante, de la construcción de un proceso político que ayude al cambio de gobierno en las próximas elecciones regionales. Y ese es el compromiso histórico de Izquierda Unida para revertir y superar la etapa de gobierno de la derecha con el apoyo de la extrema derecha y, por tanto, incorporar a Murcia en la alternativa de profundización democrática que defendemos.

- ¿A qué se refiere con extractivismo?

- A la instalación de plantas de biogás. Es una vuelta otra vez al extractivismo como mecanismo de explotación de la tierra sin repercusión de la riqueza de la sociedad. Sobre eso es sobre lo que vamos a centrar nuestra visita.

- ¿Hacia dónde camina ahora Izquierda Unida después de las experiencias que ha tenido tanto con Podemos como con Sumar?

- Tenemos una ruta que no es una novedad. Forma parte de nuestra actuación a lo largo de los 39 años de existencia: crear espacios unitarios para ayudar a transformar nuestro país. Y, en ese sentido, vamos a seguir. A nadie le extraña nuestra posición. Lo que sí queremos decir es que no vamos a estar en el sectarismo ni vamos a estar en posiciones que dificulten esta proyección unitaria. Y sobre esa base es sobre la que vamos a trabajar con quien quiera hacerlo. En todo caso, la Región de Murcia es un ejemplo de la normalización de las buenas relaciones entre los grupos de izquierda.

- ¿Cree que Izquierda Unida está amortizando suficientemente su presencia en el Gobierno?

- Eso lo tendrán que decir los electores, lo tendrán que decir las encuestas de opinión. Nosotros queremos intervenir no solo en la materia de la que seamos titulares el Ministerio de Infancia y Juventud, sino también en todos los aspectos que afectan, por ejemplo, para lo que nosotros es la prioridad de la política de vivienda. Por tanto, vinculamos la valoración de la presencia del Gobierno en su conjunto y sobre las políticas que se hacen en todos los ámbitos, ya sea educativo, sanitario. El giro que ha tenido el Gobierno en favor de la asunción de que el Estado tiene que ser un protagonista importante en la política de vivienda lo sentimos como una aportación que Izquierda Unida ha defendido siempre y que se abre campo. Y, en ese sentido, no se trata de amortizar o no –eso ya lo evaluaremos cuando acabe la legislatura–, sino en que hemos cumplido y nos hemos acercado a las propuestas políticas que tiene Izquierda Unida, aun teniendo en cuenta que es minoría dentro del Gobierno.

- En ese Gobierno está Sira Rego, que es ministra de Infancia y Juventud. El Ejecutivo autonómico murciano del PP es uno de los que se ha opuesto abiertamente al reparto de menores extranjeros no acompañados que se ha planteado, ¿cómo lo valora?

Nosotros somos un proyecto humanitario. Como la ministra dice muy bien, no se trata solo de cuestión de acogida, se trata de cuestión de sentido de humanidad. Estamos hablando de menores. Los menores no son migrantes o no migrantes. Son menores. Y es una indignidad que los gobiernos del Partido Popular rechacen la asunción de este compromiso humanitario, que es una vergüenza para nuestro país. Y creo que, en ese sentido, se está desarrollando una labor que va a permitir que se haga una atención en el reparto de menores, que atienda lo que es la prioridad humanitaria y que, digamos, desactive la aglomeración de población migrante en Canarias.