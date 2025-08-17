La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio Ballester, en el jardín de su vivienda de Campoamor. VICENTE VICÉNS / AGM
CEO de Cementos La Cruz y presidente de la Fundación Universidad Empresa-ENAE

Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»

Sostiene que Corvera está «acotado» bajo el control de Aena, y que la concesionaria anterior, de la que formó parte, lo habría gestionado mejor

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:28

Como CEO de Cementos La Cruz y vicepresidente del Grupo Terrazos El Pilar, Antonio Ballester (San Pedro del Pinatar, 1959) lleva entre manos nuevos proyectos ... a nivel regional, nacional y europeo que denotan la expansión de este holding que nació como una empresa familiar de mosaicos y que ahora supera los 500 trabajadores. Creció con la venta de material de construcción y la fabricación de cemento –con innovación y apostando por la sostenibilidad–, e invirtiendo en otros sectores. Ballester, ingeniero aeronáutico, preside la Fundación Universidad Empresa-ENAE. Frecom le otorgó el premio de empresario del año. Destaca que la construcción atraviesa un buen momento, y que la economía sigue creciendo pese a la situación política. Critica que el aeropuerto de Corvera no crezca de la mano de Aena y sostiene que la anterior concesionaria, de la que su grupo empresarial formó parte, ya habría alcanzado los 3 millones de viajeros. En Campoamor disfruta de la familia y la lectura; pesca, navega y juega al golf.

