Antelo llevará a la Asamblea una iniciativa para cerrar todos los centros de inmigrantes que hay en la Región El líder de Vox en Murcia tacha de «cónclave de estafadores» la reunión del PP y denuncia «las artimañas de los populares, que utilizan las mismas mentiras y estrategias que la izquierda» en relación con la política migratoria.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:02

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, cargó este lunes contra el Partido Popular tras la cumbre nacional celebrada en el Teatro Circo de Murcia, donde Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras presentaron su nueva estrategia en materia de agua, vivienda e inmigración.

Antelo calificó el acto popular como «el cónclave de estafadores del Partido Popular que utilizaron las mismas artimañas que utiliza la izquierda, mintiendo y demonizando a Vox con difamaciones y con medias verdades». Según explicó en la sede del partido, «han dicho textualmente que Vox tilda a todos los inmigrantes de delincuentes, dice que hay que tirarlos al mar, dice que hay que colgarlos de los pies y dice que hay que hundir los barcos con inmigrantes. Esto lo ha dicho el dúo sacapuntas del señor Feijóo y del señor López Miras».

El líder regional de Vox recordó que su partido rompió con el Gobierno autonómico «porque dónde está Vox no se colabora con la inmigración ilegal» y adelantó que la primera iniciativa que registrarán en el nuevo periodo de sesiones que arranca el 8 de octubre será «para cerrar todos los centros de inmigrantes ilegales dependientes de la Comunidad Autónoma. Estaríamos hablando que hay en torno a los 40 centros que son dependientes de la Comunidad Autónoma en los que hay inmigrantes ilegales y que el Partido Popular puede cerrar», aseguró.

Antelo advirtió que «si no votan a favor, estarán estafando a sus votantes» y cuestionó la credibilidad del PP en materia migratoria. «El Partido Popular solo se mueve a través de las encuestas… dirán una cosa y la contraria».

El presidente del partido ultraconservador también criticó el plan de visado por puntos que el PP quiere impulsar a nivel nacional, tachándolo de «mero oportunismo electoral sin credibilidad».

El líder de VOX en la Región también reprochó al líder del PP «no haber asistido al Congreso de los Diputados para votar a favor del Trasvase Tajo-Segura, que se perdió por un solo voto» y exigió «expulsar de su partido a los dirigentes que, como en Castilla-La Mancha o Aragón, defienden el cierre del Trasvase».

Así, remarcó que «el otro día tenía muy cerca a Azcón, que dice que el Ebro es suyo y que no se trasvasa ni una gota de agua. Si esto pasara en VOX, todos esos dirigentes estarían en la calle expulsados, porque nosotros decimos lo mismo con la misma intensidad en todos los rincones. No nos dedicamos a estafar, independientemente de en qué comunidad estemos».