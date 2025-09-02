Antelo califica de «puro estalinismo» el nombramiento de Lucas como delegado del Gobierno en la Región «Quien dio un golpe de Estado junto a Puigdemont ahora tendrá que imponer la ley y el orden en la Región, una situación que nos hace llevarnos las manos a la cabeza», denuncia el portavoz de Vox en la Asamblea Regional

LA VERDAD Martes, 2 de septiembre 2025, 19:49

El presidente provincial y portavoz Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, subrayó este martes que el nombramiento de Francisco Lucas como delegado del Gobierno en la Región de Murcia, «es puro estalinismo, es quien presidió la comisión para poner en marcha la ley de Amnistía que quebranta el orden constitucional y genera desigualdad entre todos los españoles. Es la misma persona que dio un golpe de Estado contra los españoles junto al señor Puigdemont, y ahora será quien tenga que imponer la ley y el orden en la Región de Murcia, una situación ante la que solo podemos llevarnos las manos a la cabeza».

A renglón seguido, alertó de la situación de inseguridad que atraviesa la Región: «Todos los días vemos en los medios de comunicación casos de agresiones, de violaciones y una inmigración ilegal masiva que sigue llegando y desborda todas las previsiones de la Delegación del Gobierno y también del Partido Popular, que ha tenido a esta Región con la menor Policía Local por habitante de toda España».

En este sentido, Antelo exigió al Partido Popular que cumpla lo pactado: «Hasta que Vox llegó al Gobierno, la Región era la que menos invertía en seguridad por habitante de toda España. Que ahora el PP copie a Vox nos parece fantástico, pero les recordamos que deben ejecutar lo que ya dejamos hecho: el decreto para que nuestros Policías Locales puedan disponer de pistolas táser, gas pimienta y arma larga policial, tal y como recoge el acuerdo presupuestario».