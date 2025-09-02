La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una persona ayuda a un familiar dependiente en una imagen de archivo. Ep

Andalucía impide a 20 docentes de la Región el traslado por cuidado familiar este curso

LA VERDAD

Murcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:31

Más de una veintena de profesores murcianos con plaza en Almería que habían solicitado desempeñar su trabajo este curso en la Región han visto denegada su solicitud por la Consejería de Educación de Andalucía. Los docentes habían demandado el traslado acogiéndose a la figura de la comisión intercomunitaria para los profesionales que demuestran que deben atender el cuidado de un familiar, lo que les obliga a estar más cerca de casa. Según los cálculos del sindicato Sterm, una veintena de docentes que habían obtenido destino provisional para este curso no podrán incorporarse a sus centros educativos en la Región y se verán obligados a quedarse en centros andaluces. Los docentes habían superado el baremo que determina que realmente sí tienen derecho a ese traslado.

El sindicato denuncia «el grave perjuicio que esta situación ocasiona al profesorado, especialmente a pocos días del inicio del curso escolar. Muchas de estas comisiones se habían concedido por motivos personales de especial sensibilidad, como enfermedades propias, patologías de familiares de primer grado o la necesidad de atender a personas dependientes».

Si el problema no se resuelve en los próximos días, la Consejería de Educación de Murcia ofertará estas vacantes en el acto de adjudicación previsto para el jueves. Si esto ocurriera, el profesorado afectado perdería definitivamente la posibilidad de incorporarse a sus centros, incluso en el caso de que la Consejería de Andalucía rectificara posteriormente, por lo que el sindicato Sterm ha exigido celeridad en la resolución del conflicto.

