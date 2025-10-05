Varias avenidas de Alhama de Murcia recuperan las palmeras tras la plaga del picudo rojo El Consistorio trasplanta 35 ejemplares de la estación depuradora a las vías Ginés Campos y Antonio Fuertes

PACO ESPADAS Domingo, 5 de octubre 2025, 08:34

La Concejalía de Parques y Jardines del ayuntamiento de Alhama de Murcia está procediendo a trasplantar 35 palmeras procedentes de la estación depuradora, que debían ser retiradas al encontrarse bajo una línea eléctrica de media tensión.

Estos ejemplares se están plantando en las avenidas Ginés Campos y Antonio Fuertes con el objetivo de recuperar la imagen característica de esta vía principal, donde se retiraron hasta 60 ejemplares afectados por la plaga del picudo rojo en los últimos años. Esta acción supondrá un coste para las arcas municipales de 37.000 euros, contemplando tanto el suministro de nuevos ejemplares como el aprovechamiento de los ya existentes en otras zonas del municipio.

Los trabajos se ejecutarán en tres fases. Durante la actuación se está produciendo el corte parcial de carriles en las dos avenidas. Desde el Consistorio recuerdan que «las palmeras han pasado por un proceso de adaptación para fortalecer sus raíces y garantizar que el trasplante sea lo más efectivo posible».

Por último, cabe señalar que, para intentar frenar la expansión de la plaga en estas palmeras, de variedad Canaria, la más atractiva para el picudo rojo, se están instalado una serie de trampas para su control.