La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
P.E.

Varias avenidas de Alhama de Murcia recuperan las palmeras tras la plaga del picudo rojo

El Consistorio trasplanta 35 ejemplares de la estación depuradora a las vías Ginés Campos y Antonio Fuertes

PACO ESPADAS

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:34

Comenta

La Concejalía de Parques y Jardines del ayuntamiento de Alhama de Murcia está procediendo a trasplantar 35 palmeras procedentes de la estación depuradora, que debían ser retiradas al encontrarse bajo una línea eléctrica de media tensión.

Estos ejemplares se están plantando en las avenidas Ginés Campos y Antonio Fuertes con el objetivo de recuperar la imagen característica de esta vía principal, donde se retiraron hasta 60 ejemplares afectados por la plaga del picudo rojo en los últimos años. Esta acción supondrá un coste para las arcas municipales de 37.000 euros, contemplando tanto el suministro de nuevos ejemplares como el aprovechamiento de los ya existentes en otras zonas del municipio.

Los trabajos se ejecutarán en tres fases. Durante la actuación se está produciendo el corte parcial de carriles en las dos avenidas. Desde el Consistorio recuerdan que «las palmeras han pasado por un proceso de adaptación para fortalecer sus raíces y garantizar que el trasplante sea lo más efectivo posible».

Por último, cabe señalar que, para intentar frenar la expansión de la plaga en estas palmeras, de variedad Canaria, la más atractiva para el picudo rojo, se están instalado una serie de trampas para su control.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia
  2. 2 Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que tenía que dejar su casa
  3. 3 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia: cambio de tiempo en el inicio de la próxima semana
  4. 4 Murcia se suma al clamor contra el genocidio en Gaza
  5. 5

    Polémica con el cura de El Mojón, en Beniel, por los 9.600 euros que desaparecieron de la cuenta bancaria de la ermita
  6. 6 No te pierdas el primer combate de pizzas en Murcia: prueba las mejores recetas de estos 14 locales
  7. 7

    Oferta de empleo público del Ayuntamiento de Murcia con 92 plazas, más de la mitad para bomberos
  8. 8 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  9. 9 Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 4 de octubre de 2025
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 3 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Varias avenidas de Alhama de Murcia recuperan las palmeras tras la plaga del picudo rojo

Varias avenidas de Alhama de Murcia recuperan las palmeras tras la plaga del picudo rojo