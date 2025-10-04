Una subvención de 5,7 millones acelerará grandes proyectos culturales en Alhama de Murcia

Paco Espadas Sábado, 4 de octubre 2025, 17:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia anunció este viernes que el municipio ha sido beneficiario de la mayor subvención de su historia, procedente de la Dirección General de Fondos Europeos, gestionados por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, con un importe total de 5,7 millones de euros dirigido al proyecto 'Respira Alhama.

Parte de ese dinero está relacionado con las actuales obras de La Cubana y plaza de La Constitución. Desde el consistorio recordaron que se trata de «la creación de una gran infraestructura verde en el corazón de la localidad», incluyendo la rehabilitación del edificio de la Casa de Las Menas. También se dará impulso a la rehabilitación del Castillo y puesta en valor de su ladera, la regeneración del barrio de Los Dolores o un nuevo centro de Atención Temprana.

Otros de los proyectos a los que se destinarán los fondos son el la rehabilitación del Castillo y puesta en valor de su ladera, la regeneración del barrio de Los Dolores, un nuevo centro de Atención Temprana, mejoras en la Casa de Cultura con la instalación de un ascensos y digitalización y nuevas oficinas municipales.

La alcaldesa de Alhama, Rosa Sánchez Bishop, afirmó que «es un paso histórico que nos permitirá impulsar proyectos de gran calado para mejorar nuestro patrimonio, nuestro entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos y vecinas».

Temas

Alhama de Murcia