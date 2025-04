La parada técnica del reloj de la villa de Alhama enfrenta a gobierno y PP

La parada técnica del reloj de la villa de Alhama ha llevado a un nuevo encontronazo entre el equipo de Gobierno y el PP. El ... reloj, de propiedad municipal, está situado en el campanario de San Lázaro, en este caso propiedad de la Iglesia, y se encuentra parado en las doce en punto desde la pasada Semana Santa, ya que un informe de la empresa de prevención de riesgos laborales desaconseja el acceso del personal encargado de dar cuerda a la maquinaria, a raíz de una serie de deficiencias en seguridad.

La edil de Cultura, Alicia Martínez, lamenta que el reloj no esté en funcionamiento. «Es una pena que se encuentre parado, se podía haber solucionado este pasado verano, ya que en el mes de agosto, el anterior equipo de Gobierno ya tenía ese informe y no hicieron nada», afirma. Desde el PP, en la oposición desde la moción de censura del pasado mes de enero, lo niega. «En 2023, cuando asumimos el gobierno tras las elecciones, encontramos el reloj en una situación alarmante. Estaba completamente abandonado», denuncia el exedil de Cultura, Ginés José Muñoz.

«El coste anual para que un operario de cuerda al reloj, lo que hacía fuera de su jornada laboral, era de 4.285 euros», afirma Muñoz, quien muestra un presupuesto con fecha de junio pasado por un importe de 5.564 euros para su automatización. «Esto habría permitido amortizar la inversión en apenas un año», esgrimió, recordando que el retraso venía dado a raíz de la solicitud un informe preceptivo al Servicio de Patrimonio Histórico de la Región.

La edil de Cultura lamenta que no se haya actuado antes, cuando un informe alertó de riesgos laborales

«La ley de Patrimonio no hace distinciones, si la iglesia es BIC, todo lo que forma parte del edificio es BIC, incluido el reloj municipal, aunque no tenga declaración expresa», destaca el antiguo edil de Cultura, quien afirma que antes de salir del Gobierno dejaron el proyecto listo, incluidos los informes técnicos, económicos y de prevención en curso. Alicia Martínez, sin embargo, señala que el reloj en sí no tiene ninguna protección. «Es un poco más especial por su mecanismo, su mecanización no conlleva ninguna pérdida cultural».

Una revisión en 2013

De momento, los informes están sobre la mesa a la espera de que se resuelva cuando se realizará la posible mecanización y quién hará frente a la factura. En 2013, el Ayuntamiento ya realizó una revisión íntegra del mecanismo de este reloj, que data del año 1936. Entonces la empresa Tradiciones en campanas y relojes hizo el trabajo con un presupuesto de 4.300 euros, dinero aportado por la Concejalía de Cultura. Los trabajos consistieron en la puesta en marcha del mecanismo.