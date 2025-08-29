La obra de la plaza de la Constitución de Alhama de Murcia se prolongará hasta final de año

Las obras de remodelación de la plaza de la Constitución de Alhama de Murcia continúan en marcha, dando un aspecto especial al centro de la ... localidad con el vallado de la zona donde se está realizando una remodelación integral por un importe total de 1,3 millones de euros.

Estas obras contemplan la eliminación de goteras que se venían produciendo en el parking y dependencias municipales ubicadas bajo la plaza. Para ello han retirado una serie de plantas trepadoras y una olivera centenaria que se ha trasplantado por la zona del paraje de las Ramblillas,

La plaza, antiguo huerto, cuenta con una serie de palmeras, algunas de ellas se están reubicando, trasplante que se realizó este miércoles. Las obras comprenden una pavimentación de 6.000 metros cuadrados y eliminación de escalones, creando una plataforma única. También se incorporará un lucernario para dotar de luz a las dependencias municipales.

En la presentación de las obras se anunció que durarían unos seis meses, aunque desde Urbanismo no se atreven a dar fecha definitiva del final de las mismas, siendo la previsión más acertada la de las próximas Navidades. Precisamente es probable que por los plazos de ejecución se pueda quedar en el camino una subvención de 372.000 euros del Plan de Obras y Servicios de la Comunidad Autónoma, que exigió que la obra estuviera terminada para el 31 de octubre de este año.

Desde el Consistorio están a la espera de conocer si tendrán una ampliación de plazo para no perder dicha subvención. El actual gobierno, compuesto por el PSOE, Alhama@una e Izquierda Unida, achaca este retraso a la paralización del inicio de las obras que habría realizado el anterior equipo de la popular María Cánovas, quien perdió la alcaldía con la moción de censura del pasado mes de enero.

El proyecto que se está realizando es una continuación de las obras que el Consistorio quiere realizar en el parque de La Cubana, que limita con esta plaza.

En la plaza de la Constitución se encuentra el actual edificio del Ayuntamiento, inaugurado el 4 de mayo del año 1986, siendo alcalde de Alhama de Murcia el socialista José Ruiz Campillo.

Construido sobre la antigua casa del huerto de la familia Artero, el edificio fue remodelado y ampliado en su parte trasera. En esta plaza se realizan diferentes eventos multitudinarios a lo largo del año. Uno de ellos, el pregón y chupinazo de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que se realiza desde el balcón del edificio consistorial. Para esta edición, en la primera quincena de octubre, desde la Concejalía de Festejos barajan que se realice el tradicional pregón en el atrio de la iglesia de San Lázaro, junto a la popular calle de La Feria.