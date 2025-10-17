Medio Ambiente lanza un plan de choque para retirar pinos secos en Sierra Espuña La Consejería destina 8 millones, procedentes de la UE, para afrontar la plaga del barrenillo y preservar las masas forestales en la Región

La masa forestal de Sierra Espuña viene mostrando desde hace tiempo la imagen de árboles secos, en especial pinos carrascos, como en el resto de la Región de Murcia. Uno los frentes de lucha para la Comunidad Autónoma es atajar las plagas, como la de 'Tomicus destruen', un asunto que ha llevado a la Consejería de Medio Ambiente a desarrollar y planificar una serie de actuaciones específicas para mitigar los efectos del «decaimiento forestal» y frenar la expansión de este coleóptero, que se conoce como barrenillo.

De los 8 millones de euros de los fondos europeos Next Generation llegados a la Región para combatir esta plaga, 1,6 van para Sierra Espuña, «un símbolo del patrimonio natural». Según el Gobierno regional, ya se lleva invertida una cantidad cercana a los 20 millones de euros de fondos Feder y Next Generation para poner freno a este escarabajo.

Para informar de este programa, la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, se reunió ayer con la alcaldesa de Alhama y presidenta de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, Rosa Sánchez, así como con regidores y representantes de otros municipios. Ferreira hizo hincapié en la necesidad de actuar con rapidez sobre la masa forestal. La sequía y las plagas, en un contexto de cambio climático, han provocado ya la muerte de 1,3 millones de árboles en la Comunidad.

«La tala de árboles no es negativa», señaló Ferreira. Es necesaria para la necesaria regeneración del bosque. Una de las medidas será cortar los pies muertos y el posterior triturado de la leña, «lo que deja un manto vegetal que retiene la humedad», aseveró.

«Preocupación» municipal

La intención del Gobierno autonómico es regenerar el arbolado, sin realizar nuevas plantaciones, aliviando así la densidad. Se trata de que los árboles pequeños crezcan mejor.

Rosa Sánchez mostró su preocupación, así como la de los ciudadanos, por las manchas marrones de ejemplares secos que se observan en las montañas de esta comarca. «Es necesario luchar contra la pérdida de patrimonio arbóreo, y muy importante actuar cuanto antes, poniendo todos los mecanismos necesarios en marcha en la totalidad de la Región para luchar contra la sequía y las plagas que generan», reclamó Sánchez.

Ferreira defiende la planificación realizada, en una Comunidad con más de un millón de árboles muertos

Ferreira recordó que desde 2024 hasta el verano de 2025 ya se ha ejecutado en más de mil hectáreas tratamientos selvícolas, como eliminación de pies, saneamiento de masas afectadas y limpieza de restos.

Asimismo, el plan de la Comunidad ha incluido intervenciones en montes públicos de Totana, Alhama de Murcia y el Coto de Santa Eulalia, con empresas y brigadas forestales, y el apoyo de Tragsa. Hay que sumar las medidas actuales en el entorno del trasvase Tajo-Segura (120 hectáreas y más de 6.000 árboles).

Este trimestre habrá más actuaciones de emergencia por parte de la Consejería de Medio Ambiente, con la instalación de árboles cebo para el control del 'Tomicus' y la eliminación de árboles con alto nivel de afectación, en unas 400 hectáreas adicionales. En el primer trimestre de 2026 las brigadas forestales trabajarán en 400 hectáreas más en Mula, Totana y Alhama.