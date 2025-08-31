Impulso a la sostenibilidad en las instalaciones de ESP Solutions Group en Alhama de Murcia El sistema de energía limpia mediante paneles solares permitirá reducir en 920 las toneladas de CO2 al año

ESP Solutions Group, grupo especializado en transporte y logística con sede central en Ceutí, «ha dado un paso decisivo en su apuesta por la sostenibilidad energética con la puesta en marcha de una avanzada instalación fotovoltaica de autoconsumo» en su nuevo centro logístico gestionado por su filial ESP Fresh Logistics, situado en el Polígono de Las Salinas, en Alhama de Murcia. De esta forma se busca reducir la huella de carbono sin generar residuos, sin ruidos y sin utilizar otros recursos naturales.

Este proyecto estratégico, con unas instalaciones de 100.000 metros cuadrados y una capacidad de almacenaje de 56.000 metros cuadrados, «se convertirá en el mayor de su categoría en el sur de Europa, y está concebido para reforzar la capacidad operativa de ESP Solutions Group», subrayó la compañía en un comunicado. «Permitirá al holding, uno de los líderes nacionales en transporte europeo terrestre, atender aún mejor las necesidades de sus clientes actuales y futuros en los ámbitos del transporte y la logística integral», añadió la empresa.

La instalación solar, ejecutada por la empresa especializada Instalaciones Solares Poven S.L., ocupa una superficie de 16.000 metros cuadrados y cuenta con una gran potencia total instalada, concretamente de 2.629,9 kilovatio pico, y está específicamente diseñada para abastecer una gran demanda energética, la de un gran centro logístico con cámaras frigoríficas y procesos de alta exigencia eléctrica, y hacerlo de forma autosuficiente y sostenible.

Este sistema, compuesto por 4.420 paneles solares de silicio monocristalino de alta eficiencia, suministra energía limpia a las instalaciones contribuyendo de forma directa a la reducción de emisiones de CO2 y al ahorro energético en pro del compromiso del grupo, líder en transporte terrestre de mercancías de alto valor, frutas, productos hortofrutícolas y productos farmacéuticos, con el medio ambiente.

En palabras de David Moreno, CEO del grupo, «uno de los mayores beneficios de esta inversión es su impacto medioambiental. La instalación elimina la emisión de aproximadamente 930 toneladas de CO2 al año, una cantidad equivalente a retirar de circulación diaria más de 200 vehículos. Esto representa nuestra contribución directa a la lucha contra el cambio climático y al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética de la Unión Europea».

Con esta acción, el grupo no solo refuerza su competitividad operativa mediante la optimización de recursos, sino que «demuestra su firme apuesta por la transición energética y la responsabilidad ambiental».