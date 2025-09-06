La feria de Alhama de Murcia comenzará el 4 de octubre con el pregón que pronunciará Pepi García La presidenta del grupo de coros y danzas de la Virgen del Rosario protagonizará el chupinazo de este año

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia comunicó ayer que la presidenta del grupo de coros y danzas de la Virgen del Rosario, Pepi García Peña, pronunciará el pregón de la feria de este año en el municipio. El acto tendrá lugar el 4 de octubre, a las 20.30 horas, en la calle de la Feria. La comisión de pregoneros, formada por Alfonso Cerón Aledo, Patricia Fuertes Gómez, Simón López Sevilla, Carmen Espadas Hernández, Nicolás García Martínez, el concejal de Festejos, Antonio García y tres miembros de la peña El Cocotazo, fue la encargada de elegir a García Peña como pregonera, nombramiento que dio a conocer la alcaldesa, Rosa Sánchez.

La comisión destacó la «condición de alhameña, su entrega en la preservación y enseñanza de nuestra música tradicional y su papel como embajadora del nombre de Alhama fuera de nuestras fronteras» como algunos de los principales atributos que atesora la pregonera, que también fue directora del colegio público Sierra Espuña.

Temas

Alhama de Murcia