Un agente de la Policía Nacional, durante el registro del domicilio donde localizaron a los detenidos. C. N. P.

Dos arrestados en Alhama por detención ilegal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

Sobre uno de los detenidos constaban cinco reclamaciones judiciales

Murcia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:25

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre y una mujer por la presunta comisión de los delitos de detención ilegal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas tras la denuncia de un hombre que manifestó haber estado retenido contra su voluntad en el domicilio de ambos, situado en una pedanía de Alhama de Murcia.

Los hechos se iniciaron a raíz de la denuncia interpuesta en la Comisaría de Alcantarilla por una persona que manifestó haber permanecido retenida contra su voluntad en un domicilio situado en una pedanía de Alhama de Murcia.

La investigación iniciada por los agentes de la Policía Nacional permitió, tras numerosas indagaciones y pesquisas policiales, localizar el domicilio donde se habrían cometido los hechos.

Armas incautadas por la Policía Nacional.
Armas incautadas por la Policía Nacional. C. N. P.

Reclamaciones judiciales

Tras solicitar el pertinente mandamiento de entrada y registro al Juzgado de Guardia de Totana, se estableció un dispositivo policial que permitió la detención de los presuntos autores, así como la incautación de un rifle, un arma larga de aire comprimido, numerosa munición, armas blancas, una catana, marihuana y dinero en efectivo, entre otros efectos intervenidos.

Además, sobre uno de los detenidos constaban cinco reclamaciones judiciales en vigor, motivo por el que permanencía oculto desde hacía meses, siendo puestos ambos detenidos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

