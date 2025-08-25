Dos accidentes en la A-7 provocan más de 6 km de retenciones entre Alhama y Librilla Uno de los siniestros obligó a cerrar el carril derecho en sentido Murcia

Congestión del tráfico, a las 12.09 horas de este lunes, en el punto kilométrico 598 de la autovía A-7.

LA VERDAD Lunes, 25 de agosto 2025, 12:37

Un accidente ocurrido a las 11.51 en el kilómetro 600 de la autovía A-7, a la altura de Alhama de Murcia, al que siguió un segundo siniestro diez minutos después en la misma vía, a apenas tres kilómetros del primero, fue el origen de una retención que a mediodía de este lunes llegó a superar los 6 kilómetros.

Concretamente, la situación de congestión se concentró entre los puntos kilómetricos 596,69 y 603 de la autovía A-7, en sentido creciente de la kilometración hacia Murcia, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La situación obligó a cerrar el carril derecho de la vía a la altura del segundo accidente, registrado en el punto 597, a la altura de la pedanía alhameña de Ramblillas de Arriba.