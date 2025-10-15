La concesionaria del agua de Alhama pagará un millón tras la liquidación del canon El gobierno local destaca la aprobación en el Pleno que permitirá el pago, mientras el PP lo ve como un regalo a la empresa

Paco Espadas Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:01

El Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia aprobó la liquidación definitiva del canon complementario anual correspondiente a los ejercicios 2015-2022, que obliga a la empresa concesionaria del servicio de agua, Aclara Infraestructuras (antigua Socamex), a abonar al Consistorio 1.065.068,81 euros.

Según reivindicó el concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Antonio García, este expediente llevaba paralizado casi dos años «por la dejadez del anterior gobierno, que no hizo absolutamente nada para resolver las alegaciones de la empresa».

García recuerda que la compañía presentó alegaciones a la liquidación provisional de 2,4 millones de euros aprobada en 2023, llegando incluso a reclamar al Consistorio casi 5 millones. Tras los informes técnicos y jurídicos, la cifra definitiva se fijó en algo más de un millón de euros a favor del municipio.

El edil de Infraestructuras también denuncia que, durante el mandato del PP y Vox y su actual socio Alhama@una, en el periodo 2023-2025, la exalcaldesa María Cánovas y su equipo, antes de la moción de censura del pasado enero, reconocieron las cuentas del ejercicio 2023 a la empresa sin llevarlo a Pleno, lo que ahora impediría reclamar ese año, «un error gravísimo que demuestra su falta de rigor y su desconocimiento del funcionamiento municipal», aseveró.

Por su parte, la portavoz y exalcaldesa popular, María Cánovas, denuncia que con estas afirmaciones se demuestra «una nueva negligencia, opacidad y falta de rigor del gobierno local que integran PSOE, IU y Toni Sibina, concejal de Alhama@una». «Se han producido años de dejación durante los gobiernos socialistas y con riesgo de prescripción», destaca la edil, quien advierte de que, «entre 2015 y 2019, bajo la responsabilidad del concejal socialista Antonio García, no se reclamó ni una sola memoria de explotación a la empresa concesionaria, «lo que abre la puerta a la prescripción de varios ejercicios y, con ello, a una pérdida económica directa para los vecinos».

Además, apunta a «graves irregularidades y una pérdida millonaria para las arcas municipales». Por ello, para Cánovas esta situación es como «un regalo a la empresa del agua» que se realizó durante el mandato del edil del PSOE, «quien habría contratado con una consultora externa que determinó que la empresa debía abonar 4 millones de euros al Ayuntamiento», afirma la exalcaldesa.