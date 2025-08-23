La CHS reanuda los trabajos en el vaso de la balsa de La Muela, en Alhama, tras su paralización por fisuras La capacidad de esta infraestructura, que afecta a la explotación del postrasvase, se elevará a 300.000 metros cúbicos

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha reanudado las obras de estabilización y adecuación del vaso de la balsa de la Muela, en el término municipal de Alhama de Murcia. En concreto, desde el pasado 30 de julio, tras suscribirse el contrato de modificación nº1 de las obras citadas. Inicialmente adjudicadas tuvieron que ser suspendidas temporalmente el día 4 del mismo mes debido a la existencia de fisuras, coqueras y malas condiciones geotécnicas del terreno consecuencia de filtraciones de agua a lo largo de su explotación, que no pudieron preverse durante la redacción del proyecto.

Para ello, ha sido necesario redactar la modificación del mismo para solventar las mencionadas dificultades sobrevenidas. Esta obra, conjuntamente con el proyecto de optimización hidráulica y energética de la estación de bombeo, recientemente finalizada y con una inversión de 865.029,00 euros, suponen una renovación total de las instalaciones de almacenamiento y bombeo dado que ya se encontraban en situación de obsolescencia al haber superado con creces su vida útil.

El presupuesto total de adjudicación es de 6.595.240,49 euros, y permitirá adicionalmente, mediante la consolidación estructural del recrecimiento realizado hace unos años, disponer de la máxima capacidad actual de la balsa, alcanzando los 300.000 metros cúbicos.

De esa forma, permitirá un mayor almacenamiento de agua en periodos valle de energía, y su restitución al canal principal de margen derecha para satisfacer los picos de demanda tanto de riego como de abastecimiento, permitiendo así una mejor y más eficiente gestión del los recursos hídricos. Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia del organismo de cuenca de proceder a la reposición/renovación de la infraestructura hidráulica del postrasvase Tajo-Segura, dado el largo tiempo transcurrido desde su construcción.

