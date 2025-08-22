La CHS reanuda las obras de estabilización y adecuación del vaso de la balsa de La Muela en Alhama Los trabajos inicialmente adjudicados tuvieran que ser suspendidos debido a la existencia de fisuras, coqueras y malas condiciones geotécnicas del terreno

LA VERDAD Viernes, 22 de agosto 2025, 16:53 Comenta Compartir

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha reanudado las obras de estabilización y adecuación del vaso de la balsa de La Muela, en Alhama de Murcia, una infraestructura que afecta a la explotación del postrasvase Tajo-Segura, según informaron fuentes del organismo de cuenca en un comunicado.

Desde la CHS explicaron que el pasado 18 de julio se suscribió el contrato de modificación de las obras, que fueron reanudadas el día 30 de ese mes, después de que las inicialmente adjudicadas tuvieran que ser suspendidas debido a la existencia de fisuras, coqueras y malas condiciones geotécnicas del terreno por filtraciones de agua a lo largo de su explotación.

Las obras, que cuentan con un presupuesto de adjudicación de 6.595.240,49 euros, permitirán adicionalmente, mediante la consolidación estructural del recrecimiento realizado hace unos años, disponer de la máxima capacidad actual de la balsa, alcanzando los 300.000 metros cúbicos.

«Ello permitirá un mayor almacenamiento de agua en periodos valle de energía, y su restitución al canal principal de margen derecha para satisfacer los picos de demanda tanto de riego como de abastecimiento, permitiendo así una mejor y más eficiente gestión del agua», señaló la CHS, que avanzó que se estima su finalización en octubre de 2026.

La obra, junto con el proyecto de optimización hidráulica y energética de la estación de bombeo de La Muela, T.M. Alhama de Murcia, recientemente finalizada y con una inversión de 865.029,00 euro, supone una renovación total de las instalaciones de almacenamiento y bombeo que se encontraban en situación de obsolescencia al haber superado «con creces» su vida útil.

Temas

Alhama de Murcia