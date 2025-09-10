La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Grupos de vecinos, ayer en una terraza en la plaza de la Constitución, junto a una zona vallada. Paco Espadas

El Ayuntamiento de Alhama redobla la presión a la Consejería para ampliar el centro de salud

El Consistorio considera «imprescindible» ganar espacio para atender a más de 23.000 vecinos, y la Comunidad no pone fecha para iniciar las obras

Paco Espadas

Paco Espadas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:23

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha elevado la presión sobre la Comunidad Autónoma para que atienda una de sus principales reivindicaciones en materia sanitaria. ... La concejal de Salud, Dori Muñoz, ha mostrado su malestar por lo que califica de «inacción» del Ejecutivo regional respecto a la ampliación del centro de salud y del servicio de Urgencias. Es «un proyecto comprometido hace más de dos años» y que considera «imprescindible para atender a una población de más de 23.000 vecinos, además de las pedanías y urbanizaciones», aseveró.

