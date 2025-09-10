El Ayuntamiento de Alhama redobla la presión a la Consejería para ampliar el centro de salud

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha elevado la presión sobre la Comunidad Autónoma para que atienda una de sus principales reivindicaciones en materia sanitaria. ... La concejal de Salud, Dori Muñoz, ha mostrado su malestar por lo que califica de «inacción» del Ejecutivo regional respecto a la ampliación del centro de salud y del servicio de Urgencias. Es «un proyecto comprometido hace más de dos años» y que considera «imprescindible para atender a una población de más de 23.000 vecinos, además de las pedanías y urbanizaciones», aseveró.

Desde el año 2014, el Consistorio viene reclamando esta ampliación mediante escritos. En 2021, el Pleno municipal aprobó por unanimidad la cesión de un edificio anexo para trasladar allí el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

En ese edificio, ubicado junto al actual centro sanitario, en la actualidad se pasan las consultas de la población infantil. El Ayuntamiento ha dado permiso para instalar en la calle anexa una serie de barracones para vaciar el edificio y poder comenzar con la demolición.

Muñoz recuerda que el proyecto ya está redactado y el terreno está cedido. Pero «se demoran en el tiempo; quizás el retraso sea por la falta de recursos humanos con los que habría que dotar esa ampliación», dijo la edil. Y matizó que «la salud no puede seguir esperando; Alhama necesita respuestas, inversión y acción».

Fuentes de la Consejería aseguraron que la ampliación del centro de salud es un compromiso del Gobierno regional que se está cumpliendo. «De hecho, en los Presupuestos de 2025 hay consignados 1,6 millones de euros para esta infraestructura. En estos momentos todo está en fase de proyecto», señalaron en el departamento que dirige Juan José Pedreño.

Tras la ampliación y reforma, el nuevo centro de salud contará con diecisiete consultas más que el actual. En concreto, las de Medicina de Familia pasarán de las diecinueve de la actualidad a 29, y las de pediatría de cinco a nueve. En cuanto a Odontología, el servicio se amplirá en una consulta más. Por su parte, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) crece en dos consultas, por lo que pasará a disponer de cinco. A ello hay que sumar la incorporación de una sala de fisioterapia dotada de tres boxes.

La inversión total suma 4,5 millones de euros, que aporta la Comunidad Autónoma. De momento, no existe fecha de inicio de las obras. «Todo dependerá de las fases de proyecto y licitación», aseguran fuentes de la Comunidad.

Emergencias deficitarias

La edil de Salud recordó que los consultorios de las pedanías de El Berro, La Costera y El Cañarico permanecen cerrados desde el inicio de la pandemia, pese a que el Ayuntamiento acometió reformas. «La Consejería sigue sin dar respuesta a vecinos y asociaciones, que incluso han elevado la queja al Defensor del Pueblo», afirmó.

En cuanto a Emergencias, denunció la precariedad de la ambulancia medicalizada del 061, que no cuenta con un espacio donde resguardarse del calor.