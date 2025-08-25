Alertan de que un hombre pide donaciones falsas a nombre de Astrade en Murcia y Molina de Segura
Suele frecuentar zonas como La Merced pidiendo dinero y haciéndose pasar por voluntario de la asociación
L. Guillén
Lunes, 25 de agosto 2025, 16:23
La Asociación para la Atención de Personas con Autismo y otros Trastornos del Desarrollo (Astrade) de la Región de Murcia alerta de que un hombre que suele frecuentar el centro de Murcia y Molina de Segura, desde hace meses, se dedica a 'captar' fondos para la asociación y otras iniciativas, de manera fraudulenta. El hombre de complexión media, mediana edad, calvo y con barba, se dedica, sobre todo, en verano a ir por las de terrazas de los bares de zonas como la Merced. Se presenta a los viandantes como un voluntario de Astrade, pidiendo dinero en efectivo o bizum para campamentos de verano, bancos de alimentos o ayudas para niños con diversidad funcional o autismo.
Casi siempre se presenta con un portafolio y una riñonera donde guarda las supuestas donaciones. Comienza mesa por mesa a explicar su falso discurso de manera muy acelerada y con datos contradictorios. Astrade alerta de que esta persona no es voluntario ni forma parte de su asociación, y recuerda que ellos nunca piden dinero en efectivo y las donaciones se deben realizar a través de canales oficiales. También, advierte de que cualquiera que se encuentre con esta persona, no debe facilitar nunca sus datos personales ni donaciones.
