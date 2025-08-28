La Policía investiga el apuñalamiento a un joven en una discoteca de Alcantarilla Los agentes escudriñan las cámaras de seguridad de locales cercanos para tratar de localizar a dos atacantes que lo encañonaron con una pistola y lo agredieron con un arma blanca

La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un joven este martes en el interior de una discoteca de Alcantarilla. La víctima, de 24 años, tuvo que ser trasladada al hospital Morales Meseguer con heridas de arma blanca en un antebrazo. Según explicaron fuentes del cuerpo, los investigadores están analizando la grabación de las cámaras de seguridad en busca de pistas que ayuden a identificar a los agresores. Por el momento no se han producido detenciones.

El ataque se produjo en la madrugada de este martes cuando el joven se encontraba en una discoteca del polígono industrial oeste, en Alcantarilla. Al parecer, según relató a los agentes, dos hombres le abordaron en la pista. Uno de ellos le encañonó con un arma -se desconoce si real- y el otro le atacó con una navaja, hiriéndolo en un brazo. Luego ambos se dieron a la fuga.

El joven herido fue trasladado al hospital Morales Meseguer, donde recibió asistencia. Sus lesiones, remarcan las fuentes, no ponen en riesgo su vida. En una primera declaración ante la Policía el afectado sostuvo que no conoce a los dos atacantes, a los que apenas pudo ver.