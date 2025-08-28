La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Policía investiga el apuñalamiento a un joven en una discoteca de Alcantarilla

Los agentes escudriñan las cámaras de seguridad de locales cercanos para tratar de localizar a dos atacantes que lo encañonaron con una pistola y lo agredieron con un arma blanca

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:25

La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un joven este martes en el interior de una discoteca de Alcantarilla. La víctima, de 24 años, tuvo que ser trasladada al hospital Morales Meseguer con heridas de arma blanca en un antebrazo. Según explicaron fuentes del cuerpo, los investigadores están analizando la grabación de las cámaras de seguridad en busca de pistas que ayuden a identificar a los agresores. Por el momento no se han producido detenciones.

El ataque se produjo en la madrugada de este martes cuando el joven se encontraba en una discoteca del polígono industrial oeste, en Alcantarilla. Al parecer, según relató a los agentes, dos hombres le abordaron en la pista. Uno de ellos le encañonó con un arma -se desconoce si real- y el otro le atacó con una navaja, hiriéndolo en un brazo. Luego ambos se dieron a la fuga.

El joven herido fue trasladado al hospital Morales Meseguer, donde recibió asistencia. Sus lesiones, remarcan las fuentes, no ponen en riesgo su vida. En una primera declaración ante la Policía el afectado sostuvo que no conoce a los dos atacantes, a los que apenas pudo ver.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  2. 2 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  3. 3 Una de las pizzerías más auténticas de Murcia abre otro local en la ciudad: «Nuestra receta está libre de piña, pollo y patatas fritas»
  4. 4 Septiembre traerá temperaturas y lluvias por encima de lo normal
  5. 5 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  6. 6 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  7. 7

    El virus del Nilo ya circula en mosquitos en Pulpí y otros puntos de Almería
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    El Enrique Roca de Murcia contará con el triple de plazas para aparcar: habrá más de 5.000 nuevas
  10. 10 El Hellas Verona, el último obstáculo para la llegada de Flakus al Real Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Policía investiga el apuñalamiento a un joven en una discoteca de Alcantarilla

La Policía investiga el apuñalamiento a un joven en una discoteca de Alcantarilla