Dos detenidos por agredir con arma blanca a otros dos en una discoteca de Alcantarilla Las víctimas, que también fueron amenazadas con un arma de fuego, sufrieron lesiones graves

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:17

La Policía Nacional procedió a la detención de dos hombres como presuntos responsables de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir a otros dos con un arma blanca y amenazarles con un arma de fuego en el interior del baño de una discoteca.

Los hechos ocurrieron el pasado día 26 de agosto de madrugada en una discoteca situada en la localidad de Alcantarilla cuando una de las víctimas se encontraba con otro hombre en el cuarto de aseo. En ese momento accedieron al lugar los dos detenidos y les agredieron con un arma blanca tipo mariposa y les amenazaron con un arma de fuego, causándoles lesiones de gravedad de las que tuvieron que ser asistidos en un centro hospitalario.

A raíz de la denuncia presentada se iniciaron diferentes líneas de investigación y tras numerosas pesquisas policiales los agentes consiguieron identificara los presuntos agresores.

El dispositivo de búsqueda desplegado en la ciudad de Murcia por los agentes de la Policía Nacional permitió la detención de los dos responsables de la agresión, logrando intervenir el arma blanca utilizada en los hechos. Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.