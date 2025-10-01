La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El arma blanca utilizada en la agresión. CNP

Dos detenidos por agredir con arma blanca a otros dos en una discoteca de Alcantarilla

Las víctimas, que también fueron amenazadas con un arma de fuego, sufrieron lesiones graves

LA VERDAD

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:17

La Policía Nacional procedió a la detención de dos hombres como presuntos responsables de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir a otros dos con un arma blanca y amenazarles con un arma de fuego en el interior del baño de una discoteca.

Los hechos ocurrieron el pasado día 26 de agosto de madrugada en una discoteca situada en la localidad de Alcantarilla cuando una de las víctimas se encontraba con otro hombre en el cuarto de aseo. En ese momento accedieron al lugar los dos detenidos y les agredieron con un arma blanca tipo mariposa y les amenazaron con un arma de fuego, causándoles lesiones de gravedad de las que tuvieron que ser asistidos en un centro hospitalario.

A raíz de la denuncia presentada se iniciaron diferentes líneas de investigación y tras numerosas pesquisas policiales los agentes consiguieron identificara los presuntos agresores.

El dispositivo de búsqueda desplegado en la ciudad de Murcia por los agentes de la Policía Nacional permitió la detención de los dos responsables de la agresión, logrando intervenir el arma blanca utilizada en los hechos. Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  3. 3 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  4. 4 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  5. 5 La Guía Michelin incorpora un restaurante de la Región de Murcia a su lista de recomendaciones
  6. 6

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad
  7. 7 Este producto que tiras por el fregadero es un elixir para tus plantas: el abono natural más barato
  8. 8

    La línea Murcia - Alicante se hará en tren y autobús este fin de semana por unas obras ferroviarias
  9. 9

    Carlos Alcaraz tumba a Taylor Fritz y también reina en Tokio: octavo título del año
  10. 10

    Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos detenidos por agredir con arma blanca a otros dos en una discoteca de Alcantarilla

Dos detenidos por agredir con arma blanca a otros dos en una discoteca de Alcantarilla