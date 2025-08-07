Detenido un repartidor por apropiarse de envíos por valor de más de 5.000 euros en Alcantarilla El denunciante debía dinero al acusado y este se cobró la deuda sustrayendo la furgoneta de reparto con todos los paquetes en su interior

Un repartidor selecciona paquetes en una zona de carga y descarga de Murcia, en una imagen de archivo.

LA VERDAD Jueves, 7 de agosto 2025, 10:29 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Alcantarilla a un hombre por apropiarse indebidamente de la furgoneta de reparto de la empresa para la que trabajaba y de multitud de paquetes que tenía que repartir por valor de más de 5.000 euros, todo ello a raíz de una serie de desavenencias a nivel laboral con otros trabajadores.

La investigación de los agentes de seguridad se inició por la denuncia del responsable de una empresa que informaba del presunto robo de más de 50 paquetes del interior de una de las furgonetas de reparto, hechos que se habrían producido mientras realizaba la entrega de un envío en la zona centro de la localidad de Alcantarilla.

Los agentes detectaron desde el primer momento varias incongruencias en el relato del denunciante, por lo que fue requerido para ampliar su declaración inicial, reconociendo que la sustracción podría haber sido efectuada por algunos de sus trabajadores a los que adeudaba cierta cantidad de dinero por el trabajo realizado, y ante la imposibilidad de poder efectuarles el pago, ellos se habrían quedado con los paquetes.

La nueva línea de investigación abierta permitió comprobar cómo uno de los trabajadores se estaba negando a devolver la furgoneta perteneciente al denunciante, que se había apropiado de multitud de paquetes, y que además habría reconocido los hechos justificando su acción por no poder recibir el salario pendiente de pago.

Los agentes de la Policía Nacional identificaron y detuvieron al autor de los hechos, imputándole un delito de apropiación indebida y dando cuenta a la autoridad judicial competente del desarrollo de la investigación. El delito agravado de apropiación indebida puede ser castigado con pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.