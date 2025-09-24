La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos agentes de la Policía Nacional junto a la comisaría de Alcantarilla. Policía Nacional

Detenido en Alcantarilla un hombre buscado por cometer un robo con violencia

La Policía Nacional localizó al varón en un control de vehículos en la carretera de Barqueros; el sospechoso tiene una orden de búsqueda de un juzgado de Benidorm

LA VERDAD

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:47

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre por la comisión de un delito contra la seguridad del tráfico y encontrarse en posesión de una reclamación judicial en vigor emitida por un juzgado de Benidorm por la comisión de un delito de robo con violencia. Los agentes interceptaron e identificaron al sospechoso durante un control policial de vehículos llevado a cabo en la carretera de Barqueros, en Alcantarilla.

Los hechos tuvieron lugar durante el desarrollo de un control policial de vehículos establecido en la carretera de Barqueros, cuando una furgoneta que se aproximaba, al percatarse de la presencia policial, se desvió y estacionó de manera precipitada en el lateral de la vía que conducía al control policial.

De la furgoneta mal estacionada se apeó un varón que pretendía abandonar el lugar mientras aparentaba estar hablado por teléfono, aunque pudo ser interceptado e identificado por los agentes de la Policía Nacional.

Al proceder a su identificación, los agentes pudieron comprobar que este hombre tenía vigente una orden de búsqueda y detención emitida por un juzgado de Benidorm por su implicación en un robo con violencia, además de constatar que no tenía permiso de circulación en vigor.

El detenido, al que se le imputan los delitos de robo con violencia y delito contra la seguridad del tráfico, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

