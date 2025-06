Bomberos intervienen en el incendio de una cocina en Alcantarilla

LA VERDAD Lunes, 30 de junio 2025, 19:07 Comenta Compartir

Varias llamadas alertaron en la tarde de este lunes a partir de las 16.12 horas del incendio originado en la cocina de una vivienda ubicada en un edificio de cuatro plantas ubicado en la calle Carros de Alcantarilla.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), quienes lograron sofocar las llamas y controlar la situación en poco tiempo.

No fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios, ya que no hubo personas afectadas por el incendio y no se registraron heridos.

