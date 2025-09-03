La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, y los concejales de Recursos Humanos y de Servicios Públicos se reúnen con las 46 empleadas de la limpieza de edificios públicos municipales. Ayto.

El Ayuntamiento de Alcantarilla pagará las nóminas que la empresa adjudicataria de la limpieza debe a sus trabajadoras

La alcaldesa, Paqui Terol, anuncia a las 46 empleadas que destinará el importe de las últimas facturas al pago directo de la deuda

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:43

El Ayuntamiento de Alcantarilla se hará cargo de las nóminas que TSI Levante, empresa adjudicataria de la limpieza de edificios municipales en Alcantarilla, adeuda a sus empleados desde el pasado mes de junio.

La alcaldesa, Paqui Terol, mantuvo este miércoles una reunión con las 46 trabajadoras que se encuentran en situación de impago para anunciarles que «los servicios jurídicos y los técnicos municipales del Ayuntamiento han trazado una ruta legal para poder pagar las nóminas que la empresa les debe».

De este modo, puesto que el Consistorio pagaba mensualmente a TSI Levante por sus servicios, ha retenido las dos últimas facturas para destinarlas al pago directo de las nóminas de estas trabajadoras, que llevan tres meses seguidos.

En ese sentido, Paqui Terol subrayó que «desde el Equipo de Gobierno queremos mostrar nuestra total solidaridad con la situación que están sufriendo estas personas, siempre hemos estado a su lado en esta dramática situación y desde el principio hemos puesto a los servicios jurídicos a trabajar para buscar la mejor solución legal y, además, hacerlo con la mayor celeridad posible».

«Para solucionar este problema era imprescindible terminar la relación contractual con la anterior concesionaria y adjudicar el servicio a otra empresa», explicó la alcaldesa, al tiempo que agradeció «la paciencia y comprensión de todas las afectadas y de los grupos políticos ante esta grave situación».

Otra medida legal que baraja el Ayuntamiento es ejecutar el aval que TSI depositó al acceder a la prestación del servicio, por incumplimiento de contrato, «ya que las empresas que trabajan para prestar servicios públicos tienen una responsabilidad legal y moral que cumplir con los empleados y con los vecinos», añadió Terol.

El pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Alcantarilla rescindió el contrato con TSI Levante y adjudicó la concesión del servicio de limpieza municipal a otra empresa. El 27 de agosto comenzó a operar SERVEO, la nueva empresa adjudicataria, que ha asumido íntegramente la plantilla de trabajadoras y el pago de las nóminas a partir de esa fecha, además de ofrecerles un adelanto de la nómina de septiembre si la necesitan.

