Los paracaidistas veteranos en su peregrinación a Orihuela. ASVEPAREA

La Asociación de Veteranos Paracaidistas recibe el Bastón de Oro en Alcantarilla

El Consistorio reconoce también a Jesús López 'El Chuchi' y conmemora el Día de las Personas de Edad

Pepa García

Pepa García

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:59

La Asociación de Veteranos Paracaidistas del Ejército del Aire (Asveparea) será distinguida este martes por el Ayuntamiento de Alcantarilla con el Bastón de Oro 2025 a nivel colectivo, en reconocimiento a su labor de apoyo y hermandad de todos los paracaidistas veteranos. Además, reconocerá a nivel individual a Jesús López Jiménez 'El Chuchi'. Lo hará en una acto que tendrá lugar este martes, a las 11 horas, en el Centro Cultural Infanta Elena, y en el que aprovechará para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Edad, en una gala que contará con la actuación del tenor Manuel Monserrate.

Antes de la celebración de este acto, miembros de la Asociación de Veteranos Paracaidistas del Ejército del Aire (Asveparea), de ámbito nacional y con sede en Alcantarilla, visitaron junto a su capellán el pasado viernes el monte San Miguel de Orihuela, para honrar a San Miguel Arcángel quien, desde las II Guerra Mundial, es el Patrón del paracaidismo universal. «Se da la circunstancia de que en Orihuela se encuentra el monte San Miguel y en él una imagen de dos metros de altura del Arcángel San Miguel en la capilla del Seminario Diocesano que está allí ubicado», explican.

Los veteranos paracaidistas mostraron su respeto con una ofrenda a San Miguel para rogar por los compañeros caídos. Acto que, en próximas ocasiones, tratarán de hacer coincidir con el 29 de septiembre, como es tradición en el resto del mundo, especialmente en Normandía (Francia), donde se realiza una peregrinación anual, ya que, aclaran, «la elección de San Miguel como protector de los paracaidistas se remonta al momento del embarque para el lanzamiento de los paracaidistas aliados en el día 'D', donde el 'Páter' entregó a cada saltador una medallita de San Miguel para que les protegiese».

