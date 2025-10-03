Alcantarilla logra 6,6 millones de fondos europeos que destinará a recuperar la piscina y rehabilitar patrimonio La transformación del edificio Ruiz Carrillo en un espacio de usos múltiples y la renovación del Archivo Histórico son otras actuaciones que el Ayuntamiento acometerá con financiación de la UE

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha conseguido una subvención europea de 11 millones de euros para poner en marcha el Plan de Actuación Integrado (PAI), que consiste en recuperar la piscina municipal de verano, rehabilitar el Chalet de José María Precioso, convertir el edificio Ruiz Carrillo en un espacio de usos múltiples y renovar el Archivo Histórico Municipal.

La alcaldesa, Paqui Terol, explicó este viernes que «contar con una piscina municipal de verano, al aire libre, es un servicio tan importante como demandado por los vecinos del municipio en los últimos años, así que teníamos clarísimo que podríamos todo nuestro esfuerzo en encontrar la financiación para hacerla realidad».

En concreto, el Ayuntamiento reconstruirá las instalaciones de la antigua piscina de verano, situada junto al polideportivo municipal, «un área de 3.700 metros cuadrados en la que vamos a construir una nueva piscina, con zonas verdes y otros espacios de ocio, más modernos y adaptados a las necesidades actuales de los vecinos», señaló la alcaldesa.

Este espacio está en desuso desde que la antigua piscina cerró al público en 2012 y en 2024 «el Ayuntamiento dio los primeros pasos para recuperar este servicio municipal, al reconstruir completamente la zona de vestuarios», apuntó la primera edil.

Otro proyecto que acometerá el Consistorio será la ampliación del Archivo Histórico Municipal, situado en la antigua Casa Cayitas, declarada Bien de Interés Cultural, con la construcción de un nuevo edificio anexo, que contará con un ascensor y mejorará la accesibilidad del edificio principal.

El plan diseñado por el Consistorio también incluye la rehabilitación del Chalet de José María Precioso, un edificio modernista de principios del siglo XX que forma parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, para dedicarlo a usos culturales, y la mejora del edificio Ruiz Carrillo, que albergó el antiguo Archivo Histórico entre 1998 y 2008, para convertirlo en un nuevo espacio de usos múltiples.

El plan contempla la ampliación de zonas verdes y vías peatonales y ciclistas

El resto de los 11 millones de euros el Ayuntamiento los empleará en mejorar la eficiencia energética de la piscina municipal cubierta y del centro cultural Infanta Elena, ampliar las zonas verdes de la ciudad y mejorar las que ya hay, ampliar las vías peatonales y ciclistas, crear una vía verde desde la plaza Adolfo Suárez hasta la piscina municipal descubierta, así como incrementar los servicios digitales a disposición de la ciudadanía y de la administración.

Del total de 11.090.013 euros con los que está dotado el plan, el Consistorio aporta 4,43 millones de euros y los 6,65 restantes están subvencionados por la Unión Europea, a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), que forma parte de los planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2021-2027.

