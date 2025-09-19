Aguirre de Cárcer: «Universidad y periodismo deben fortalecer su alianza para restaurar el valor de la verdad. Está en juego la democracia»

Cuando las sociedades navegan por un «inmenso océano de desinformación y relatos falsos que polariza la conversación pública y que es aprovechado por gobiernos y ... partidos autocráticos para minar la confianza en las instituciones democráticas», la universidad y el periodismo deben fortalecer su «alianza imprescindible para restaurar el valor de la verdad. Está en juego la democracia». El periodista y director del diario LA VERDAD entre 2009 y 2025, Alberto Aguirre de Cárcer, ha exhortado en su lección inaugural del curso académico de las universidades públicas al ineludible esfuerzo por robustecer la coalición entre las dos instituciones epistémicas de la democracia, periodismo y universidad, para recuperar «el valor de la verdad. El periodismo y la Universidad, trabajando juntos, son motores de progreso. Defender esa alianza es defender la verdad. Y defender la verdad es defender nuestra democracia», ha reivindicado Aguirre de Cárcer, quien ha abordado otros vínculos entre el periodismo y las instituciones de educación superior, como la divulgación de la ciencia y el conocimiento, la fiscalización de la inversión pública y la tracción del progreso.

«A través del ejercicio profesional del periodismo, he intentado defender y extender la idea de que la universidad pública es una institución que debe ser protegida y respaldada porque es fundamental para la cristalización de una ciudadanía libre e informada y para la generación de conocimiento científico y de innovación tecnológica», ha defendido el exdirector de LA VERDAD y periodista especializado en información científica, de salud y nuevas tecnologías,

En plena era de la postverdad y el populismo, «más que nunca es especialmente importante estrechar la alianza entre el mundo académico y el periodismo para restaurar el valor de la verdad en nuestras sociedades, un objetivo ineludible pues la verdad es uno de los pilares que sostienen nuestras democracia. Lo que en última instancia está en juego es el futuro de las democracias, que más se degradan cuanto más débiles son sus medios de comunicación y sus universidades», ha argumentado.

Aguirre de Cárcer ha recordado como, cuando llegó a Murcia en 2009 desde la subdirección de ABC en Madrid para dirigir el diario LA VERDAD, en plena crisis financiera internacional, «uno de mis principales objetivos fue contribuir desde el periódico a que el recorte de fondos públicos para la UMU y la UPCT fuera el menor posible. En esos difíciles tiempos de austeridad entendí que una de mis obligaciones como director del principal medio de la Región era apoyar a las universidades en la defensa de su autonomía financiera. La manera a mi alcance era contribuyendo a que los murcianos conocieran de primera mano toda la investigación de primer nivel que realizan ambas universidades. De esa forma, consideré, los gobiernos presentes y futuros se lo pensarían dos veces si, ante los ciudadanos, cayeran en la tentación de acometer nuevos recortes. Como bien decía Gabriel García Márquez, el buen periodismo debe ser comprometido y comprometedor».

La función primordial del periodismo en la divulgación de la ciencia y el conocimiento que producen los campus de la Región ha sido resaltada en la lección inaugural: «Nada ayuda más a la ciencia y a la docencia que ponerle encarnadura y prestigiarla. Proporcionar a la sociedad referentes inspiradores en el ámbito del conocimiento y la docencia es posible y gratificante a través del diálogo periodístico con profesores universitarios sobre distintos asuntos públicos y los pormenores de su investigación». También el rol vigilante de las decisiones adoptadas por los gobiernos en materia educativa sobre cuestiones claves de la enseñanza superior, como la calidad educativa y científica, la internacionalización o la financiación pública. «No puede haber una buena gestión universitaria sin escrutinio público. La gobernanza será más eficaz y responsable cuanto más y mejor conozca la sociedad, a través de los medios, cómo gestionan los equipos de gobierno de las universidades los recursos públicos disponibles. La rendición de cuentas y la transparencia pueden incomodar a quienes gobiernan, pero contrastar lo que un gestor o político promete con lo que luego se hace es una obligación deontológica de todo periodista para cumplir con el derecho a la información del ciudadano», ha reivindicado Aguirre de Cárcer, quien defiende que «para cumplir con nuestra labor los periodistas necesitamos a las universidades».

La Universidad de Murcia (UMU) celebra este viernes el acto solemne de apertura del curso académico 2025-2026 del sistema universitario público de la Región en el renovado Paraninfo de la UMU, en el Campus de la Merced. El acto está presidido por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; y los rectores de la Universidad de Murcia, José Luján; y de la Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler.

El «genocidio» en Palestina se cuela en el acto

Alumnos y personal próximo a la Universidad han participado en un acto de protesta este viernes en el campus de La Merced en contra del «genocidio de Israel en Palestina». Con una pancarta que denuncia los actos del país hebreo, decenas de personas han llamado a la movilización para criticar la falta de medidas de presión hacia Israel: «No es normal comenzar el curso con normalidad».