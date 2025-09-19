La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Acto de apertura.

Acto de apertura. Javier Carrión / AGM

Aguirre de Cárcer: «Universidad y periodismo deben fortalecer su alianza para restaurar el valor de la verdad. Está en juego la democracia»

El periodista y exdirector de LA VERDAD pronuncia la lección inaugural del curso de las universidades públicas

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:52

Cuando las sociedades navegan por un «inmenso océano de desinformación y relatos falsos que polariza la conversación pública y que es aprovechado por gobiernos y ... partidos autocráticos para minar la confianza en las instituciones democráticas», la universidad y el periodismo deben fortalecer su «alianza imprescindible para restaurar el valor de la verdad. Está en juego la democracia». El periodista y director del diario LA VERDAD entre 2009 y 2025, Alberto Aguirre de Cárcer, ha exhortado en su lección inaugural del curso académico de las universidades públicas al ineludible esfuerzo por robustecer la coalición entre las dos instituciones epistémicas de la democracia, periodismo y universidad, para recuperar «el valor de la verdad. El periodismo y la Universidad, trabajando juntos, son motores de progreso. Defender esa alianza es defender la verdad. Y defender la verdad es defender nuestra democracia», ha reivindicado Aguirre de Cárcer, quien ha abordado otros vínculos entre el periodismo y las instituciones de educación superior, como la divulgación de la ciencia y el conocimiento, la fiscalización de la inversión pública y la tracción del progreso.

