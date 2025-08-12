El plan de prevención de inundaciones intervendrá en una docena de ramblas

El Plan de Prevención de Inundaciones de Águilas ya está listo. Las actuaciones propuestas incluyen desde sistemas urbanos de drenaje sostenible, reforestación de cuencas ... vertientes, actuaciones en lechos fluviales, creación de jardines inundables y zonas de almacenamiento controlado, entre otras. En total, se han estudiado y propuesto soluciones para más de una docena de ramblas y torrentes del término municipal.

Entre las intervenciones incluidas destacan las establecidas para la rambla del Cañarete, la del Charco, Garriga, Renegao, Las Culebras, Matalentisco, Taray y Elena, entre otras. En todos los casos se han tomado en cuenta factores como la protección de hábitats, la población expuesta, las infraestructuras afectadas y la vulnerabilidad del entorno urbano y turístico.

Se trata de una iniciativa clave para reforzar la seguridad del municipio frente a fenómenos meteorológicos extremos, especialmente ante el incremento de lluvias torrenciales y el riesgo de desbordamiento de ramblas, y garantizar al mismo tiempo un entorno más resiliente para el turismo deportivo y azul.

El diseño del Plan ha sido finalizado por el Ayuntamiento aguileño recientemente, cuya actuación ha sido financiada por la Unión Europea-Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Águilas. Además, el proyecto ha contemplado un estudio técnico integral de las cuencas hidrográficas del municipio, con propuestas concretas para reducir la vulnerabilidad.

Con este proyecto, la localidad costera del Alto Guadalentín se posiciona como referente en planificación urbana adaptada al cambio climático, anticipándose a los retos del futuro y garantizando un entorno más seguro para residentes y visitantes. Además, supone un importante avance en la protección del litoral aguileño y en la mejora de su competitividad turística, apostando por un modelo que integra sostenibilidad, seguridad y desarrollo económico.

La alcaldesa, Mari Carmen Moreno, hace hincapié en este sentido en que «este plan no solo mejora la seguridad ante inundaciones, sino que también refuerza nuestra estrategia de desarrollo sostenible como destino turístico moderno, seguro y comprometido con el medio ambiente».

La labor realizada se ha estructurado en dos fases: una primera fase de estudios previos y diagnóstico, y una segunda fase de propuestas, ejecución y conclusiones. Entre las áreas de especial atención destacan la Rambla del Cañarete, el Charco, Garriga, el Renegado y las Culebras, así como zonas urbanas clave como Calarreona, Calabardina y Marina de Cope. El documento también incorpora un análisis histórico de episodios significativos de inundación en la localidad.

Puntos críticos de riesgo

En la primera fase se analizó la situación actual de las ramblas, evaluando su capacidad de desagüe, las zonas históricamente afectadas por inundaciones y la viabilidad de nuevas soluciones técnicas, como los sistemas urbanos de drenaje sostenible. La segunda fase contempla un análisis detallado de los puntos críticos de riesgo, la interacción de las ramblas con infraestructuras urbanas, y un conjunto de soluciones innovadoras.