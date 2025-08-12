La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inundaciones en la rambla del Cañarete de Águilas, el pasado mes de marzo. Gonzalo J. Martínez

El plan de prevención de inundaciones intervendrá en una docena de ramblas

Prioriza las acciones en en Cañarete, el Charco, Garriga, el Renegado, Culebras, así como en Calarreona, Calabardina y Marina de Cope

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Martes, 12 de agosto 2025, 21:32

El Plan de Prevención de Inundaciones de Águilas ya está listo. Las actuaciones propuestas incluyen desde sistemas urbanos de drenaje sostenible, reforestación de cuencas ... vertientes, actuaciones en lechos fluviales, creación de jardines inundables y zonas de almacenamiento controlado, entre otras. En total, se han estudiado y propuesto soluciones para más de una docena de ramblas y torrentes del término municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  2. 2

    Desalojan a un grupo de jóvenes que había acampado en la playa de Cala Cortina
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  5. 5 Las tormentas se suman a la ola de calor en parte de la Región de Murcia este martes
  6. 6 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  7. 7

    La policía que salvó a un niño de 5 años en una piscina de San Pedro del Pinatar: «Cada bocanada era un paso por vivir»
  8. 8 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  9. 9

    Las fiestas náuticas vuelven a despertar las críticas de los vecinos del Mar Menor
  10. 10 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El plan de prevención de inundaciones intervendrá en una docena de ramblas

El plan de prevención de inundaciones intervendrá en una docena de ramblas