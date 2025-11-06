La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco Lucas (3 i.), durante la visita a la Casa Ruano. Delegación del Gobierno

Lucas reafirma el apoyo del Gobierno central a los proyectos estratégicos de Águilas, donde invierte 67 millones

Visita las obras de restauración de la Casa Ruano y destaca la reforma del Embarcadero del Hornillo y la duplicación de la plantilla de la Guardia Civil

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:25

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, reafirmó este jueves en Águilas el compromiso del Gobierno de España con las necesidades y proyectos estratégicos del municipios, donde conoció de primera mano algunas intervenciones. También repasó con el alcalde de la localidad, Cristóbal Casado, todos los asuntos de interés común que implican al Ejecutivo central y al Ayuntamiento. Lo hizo en la tercera visita de su ronda de encuentros institucionales con representantes municipales, tras sus desplazamientos a Beniel y Cartagena.

«Como sucede en el resto de la Región, el Gobierno de España está realizando una inversión histórica en Águilas, y en este momento tenemos en ejecución inversiones que superan los 67 millones de euros. Incluyen el nuevo Centro de Producción de Especies Marinas, las obras del embarcadero del Hornillo, los planes de sostenibilidad turística y la ampliación de la desaladora, indicó Lucas. Lo hizo durante su recorrido por las obras de restauración de la Casa Ruano.

«Este edificio emblemático es otro ejemplo del impulso político y el compromiso financiero del Gobierno de España con Águilas, pues hemos invertido 1,8 millones de euros en su recuperación. Junto a los 470.000 euros aportados por el ayuntamiento, nos permitirá devolverlo para uso y disfrute de los vecinos y vecinas de Águilas«, añadió el delegado.

La rehabilitación de la última fase del Embarcadero del Hornillo es una actuación que podrá acometerse gracias a la subvención de 3 millones de euros del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, a través del 2% Cultural. En esta fase final se llevará a cabo la rehabilitación del monumento, del que ya se restauró su parte inicial, gracias también a la subvención del 1,5% Cultural; y la iluminación de la parte superior del mismo.

«Estamos especialmente contentos de que todo siga adelante para poder terminar las obras de restauración de este monumento tan emblemático para todos los aguileños y aguileñas. Como reclamo turístico y cultural, va a ser un referente», destacó Lucas. Y recordó que el conjunto ferroviario en torno a la extracción del mineral y la herencia inglesa «es de los pocos conjuntos que quedan en España tan bien conservados». Incluye los túneles, el Embarcadero del Hornillo y el aljibe.

«Nunca faltará el agua»

Lucas también estuvo en la Compañía de la Guardia Civil en Águilas, donde anunció su refuerzo con 45 nuevos agentes, lo que permitirá duplicar el número de patrullas.

Posteriormente, mantuvo una reunión con representantes de la Comunidad de Regantes de Águilas, a cuyos miembros trasladó que «con este Gobierno, nunca faltará el agua que necesita nuestro sector primario». Lucas recordó que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) licitó en julio el pliego para la redacción de los anteproyectos de dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja, con una capacidad conjunta de 150 hectómetros cúbicos. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 1.836.746,37 euros y el plazo de ejecución de ambos lotes es de doce meses.

