La Justicia avala el derecho a que la parcela de acceso al Hornillo pase al Ayuntamiento de Águilas

La parcela de acceso al embarcadero del Hornillo será de propiedad municipal. Así lo asegura el Ayuntamiento de Águilas que informó ayer en una nota que la Justicia ha desestimado el recurso contencioso interpuesto por Adif, al considerar que el derecho de retracto del Consistorio es válido. Los hechos se remontan a febrero de 2023, fecha en la que el operador de infraestructuras ferroviarias vendió dos parcelas en este lugar y su entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC), a pesar de estar en negociaciones con el Ejecutivo local para su adquisición.

«Tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento tenían derecho de retracto, tal y como confirma la sentencia», según resalta el Ayuntamiento. «Adif tampoco comunicó su venta a efectos del derecho de tanteo autonómico o municipal. Así que, convencidos los técnicos municipales de que ambas parcelas forman parte del BIC, este Ayuntamiento ejerció el derecho de retracto sobre una de ellas, la que contiene el acceso al embarcadero y parte de las vías, túneles y aljibe». Aunque la sentencia no es firme y penden aún por resolver cuestiones jurisdiccionales ejercitadas por el Ayuntamiento sobre la otra parcela, se esperan nuevos fallos favorables.

El Hornillo