Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas Al lugar se ha trasladado la unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que en estos momentos están trabajando en la identificación del cadáver

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:36 | Actualizado 12:43h.

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de un cadáver, cuyo cuerpo se ha encontrado flotando en aguas del municipio de Águilas, según informaron fuentes de la Benemérita.

En concreto, el cuerpo sin vida de esta persona se ha encontrado flotando en el puerto pesquero de Águilas. Al lugar se ha trasladado la unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que en estos momentos están trabajando en la identificación del cadáver y en esclarecer las circunstancias del suceso.