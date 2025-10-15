La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Guardia Civil. LV

Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas

Al lugar se ha trasladado la unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que en estos momentos están trabajando en la identificación del cadáver

EP

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:36

Comenta

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de un cadáver, cuyo cuerpo se ha encontrado flotando en aguas del municipio de Águilas, según informaron fuentes de la Benemérita.

En concreto, el cuerpo sin vida de esta persona se ha encontrado flotando en el puerto pesquero de Águilas. Al lugar se ha trasladado la unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que en estos momentos están trabajando en la identificación del cadáver y en esclarecer las circunstancias del suceso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  2. 2 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  3. 3 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  6. 6 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  7. 7 Detienen a un agente inmobiliario por estafar a universitarios en alquileres de viviendas en Murcia
  8. 8

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  9. 9

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  10. 10 Hacienda endurece el control hacia los autónomos: así es el nuevo sistema de facturación obligatorio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas

Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas