Imagen de las cámaras de seguridad de la joyería durante el robo.
Imagen de las cámaras de seguridad de la joyería durante el robo.

Dos detenidos por asaltar una joyería en Águilas

Mientras uno se dirigió a la empleada simulando ser un cliente, el otro entró detrás con un carrito de la compra y rompió las vitrinas del escaparate con un martillo pesado

Martes, 14 de octubre 2025, 09:23

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló la operación 'Tor 2', una investigación iniciada para localizar y detener a los autores del robo cometido en una joyería del municipio de Águilas que culminó con la detención de dos individuos como presuntos autores de delito de robo con fuerza.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil fue alertada del asalto a una joyería, ubicada en pleno casco urbano del municipio de Águilas. De inmediato, agentes de la Guardia Civil acudieron al establecimiento donde se entrevistaron con la empleada. La mujer relató cómo se produjo el robo con la siguiente cronología:

Un primer hombre entró a cara descubierta al local y se interesó por una pieza de joyería, poco después, otro sujeto, cubierto con una gorra y gafas de sol, accedió al comercio arrastrando un carrito de la compra. Este segundo individuo aprovechó ese momento para atrancar la puerta con un palo con la supuesta intención de mantenerla abierta y facilitar su posterior huida. A continuación, golpeó violentamente varias de las vitrinas con un martillo pesado, las rompió, cogió todas las joyas que se encontraban a su alcance y huyó.

Mientras se materializaba el robo y la empleada tocaba el botón de alarma, el supuesto cliente apenas se mostró sorprendido y permaneció dentro del local en actitud pasiva y expectante hasta que, finalmente, salió del local sin más.

La Guardia Civil recogió del escenario delictivo indicios, obtuvo testimonios y visualizó imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, todo lo cual permitió conocer que el sospechoso, después de cometer el robo, había huido a bordo de un ciclomotor, y que el supuesto cliente era un 'compinche', cuya presencia pretendía la distracción de la empleada.

Las labores de investigación resultaron positivas con la identificación, localización y detención de dos hombres que han sido detenidos como presuntos autores de delito de robo con fuerza.

