La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los agentes en uno de los invernaderos de marihuana. Guardia Civil / Policía Local Águilas

Desmantelan en Águilas dos invernaderos con más de 800 plantas de marihuana

Dos jóvenes fueron detenidos cuando movían 30 sacos de basura repletos de 'maría' al maletero de varios coches

LA VERDAD

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:44

Comenta

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local de Águilas, desarrolló una investigación que se saldó con la desarticulación de dos invernaderos clandestinos de marihuana, con más de 800 plantas de cannabis, y con la detención de dos jóvenes como presuntos autores de los delitos de cultivo y elaboración de drogas; y de defraudación de fluido eléctrico.

Losdos invernaderos: uno dentro de una vivienda y el otro en un chamizo próximo, contaban con 51 lámparas halógenas, 36 ventiladores, 12 aparatos de aire acondicionado y otros útiles destinados al favorecimiento del cultivo y el crecimiento interior de las plantas.

La investigación se inició a mediados de mes, cuando la Guardia Civil detectó un supuesto punto de cultivo de marihuana en una vivienda del municipio aguileño. Simultáneamente, la Policía Local de Águilas había observado indicios relacionados con la posible existencia de un invernadero oculto de cannabisen la misma zona.

Guardia Civil / Policía Local Águilas
Imagen principal - Desmantelan en Águilas dos invernaderos con más de 800 plantas de marihuana
Imagen secundaria 1 - Desmantelan en Águilas dos invernaderos con más de 800 plantas de marihuana
Imagen secundaria 2 - Desmantelan en Águilas dos invernaderos con más de 800 plantas de marihuana

Especialistas en Policía Judicial de la Benemérita y agentes de la Policía Local de Águilas aglutinaron la información obtenida e iniciaron una serie de tareas conjuntas dirigidas a la vigilancia de la vivienda y de un chamizo próximo donde, supuestamente, mantenían los dos cultivos, así comoa la localización e identificación de los responsables de las plantaciones. De esta forma se supo que las plantas estaban en su punto álgido de recolección, por lo que se sospechó que, en breve, iban a ser cortadas y trasladadasa otro lugar.

El operativo conjunto establecido en la zona resultó positivo cuando, en una de estas vigilancias, los agentes sorprendieron a dos hombres moviendo grandes sacos de basura para meterlos en el maletero de varios coches. En ese momento se procedió a la detención in fraganti de dos jóvenes –de 25 y 27 años y vecinos de Águilas–como presuntos autores de los delitos de cultivo y elaboración de drogas; y de defraudación de fluido eléctrico. Cada uno de los 30 sacos contenía plantas recién cortadas hasta un total de 820 que habían sido recolectadas del interior de la vivienda y del chamizo.

También se detectó una conexión fraudulenta al fluido eléctrico, y se incautaron de 51 lámparas halógenas, 36 ventiladores, 12 aparatos de aire acondicionado y otros útiles destinado al favorecimiento del cultivo y crecimiento interior de las plantas.

La Guardia Civil y la Policía Local de Águilas culminaron la operación con la desarticulación de dos importantes puntos de cultivo y elaboración de drogas, establecidos en el municipio aguileño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  2. 2 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  3. 3 Dos preguntas a elegir en el práctico, temario cerrado y papel autocopiable: así serán las nuevas oposiciones docentes
  4. 4

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  5. 5

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  6. 6 El acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla ya se encuentra ante el juez
  7. 7 Ocho personas resultan intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Lorca
  8. 8 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  9. 9 Las lluvias volverán a la Región de Murcia a partir de esta tarde
  10. 10

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Desmantelan en Águilas dos invernaderos con más de 800 plantas de marihuana

Desmantelan en Águilas dos invernaderos con más de 800 plantas de marihuana