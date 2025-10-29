Desmantelan en Águilas dos invernaderos con más de 800 plantas de marihuana Dos jóvenes fueron detenidos cuando movían 30 sacos de basura repletos de 'maría' al maletero de varios coches

LA VERDAD Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:44

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local de Águilas, desarrolló una investigación que se saldó con la desarticulación de dos invernaderos clandestinos de marihuana, con más de 800 plantas de cannabis, y con la detención de dos jóvenes como presuntos autores de los delitos de cultivo y elaboración de drogas; y de defraudación de fluido eléctrico.

Losdos invernaderos: uno dentro de una vivienda y el otro en un chamizo próximo, contaban con 51 lámparas halógenas, 36 ventiladores, 12 aparatos de aire acondicionado y otros útiles destinados al favorecimiento del cultivo y el crecimiento interior de las plantas.

La investigación se inició a mediados de mes, cuando la Guardia Civil detectó un supuesto punto de cultivo de marihuana en una vivienda del municipio aguileño. Simultáneamente, la Policía Local de Águilas había observado indicios relacionados con la posible existencia de un invernadero oculto de cannabisen la misma zona.

Especialistas en Policía Judicial de la Benemérita y agentes de la Policía Local de Águilas aglutinaron la información obtenida e iniciaron una serie de tareas conjuntas dirigidas a la vigilancia de la vivienda y de un chamizo próximo donde, supuestamente, mantenían los dos cultivos, así comoa la localización e identificación de los responsables de las plantaciones. De esta forma se supo que las plantas estaban en su punto álgido de recolección, por lo que se sospechó que, en breve, iban a ser cortadas y trasladadasa otro lugar.

El operativo conjunto establecido en la zona resultó positivo cuando, en una de estas vigilancias, los agentes sorprendieron a dos hombres moviendo grandes sacos de basura para meterlos en el maletero de varios coches. En ese momento se procedió a la detención in fraganti de dos jóvenes –de 25 y 27 años y vecinos de Águilas–como presuntos autores de los delitos de cultivo y elaboración de drogas; y de defraudación de fluido eléctrico. Cada uno de los 30 sacos contenía plantas recién cortadas hasta un total de 820 que habían sido recolectadas del interior de la vivienda y del chamizo.

También se detectó una conexión fraudulenta al fluido eléctrico, y se incautaron de 51 lámparas halógenas, 36 ventiladores, 12 aparatos de aire acondicionado y otros útiles destinado al favorecimiento del cultivo y crecimiento interior de las plantas.

La Guardia Civil y la Policía Local de Águilas culminaron la operación con la desarticulación de dos importantes puntos de cultivo y elaboración de drogas, establecidos en el municipio aguileño.