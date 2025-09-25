Desestiman los recursos presentados al contrato de agua de Águilas El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales levanta la suspensión que pesaba sobre el procedimiento de licitación

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Administrativos ha desestimado completamente los recursos presentados por dos empresas que habían impugnado el contrato del Ciclo Integral del Agua de Águilas, según informó este jueves el Ayuntamiento de la localidad costera. El Consistorio también informó de que el Tribunal ha desestimado parcialmente el recurso presentado por una tercera empresa que se había presentado a la licitación de este contrato.

De esta manera, el Ayuntamiento solo tendrá que rectificar 4 de los 84 puntos que componen los pliegos de contratación, lo que supone una subsanación de carácter meramente técnico en la que el Consistorio «ya está trabajando», ya que el Tribunal también ha levantado la suspensión del procedimiento.

Desde el Ayuntamiento reconocieron el trabajo realizado por todos los técnicos municipales que están participando en este complejo expediente, que «a buen seguro va a redundar en la mejora del servicio público de agua y depuración que tan importante es para los ciudadanos y ciudadanas de Águilas», señalaron fuentes municipales.

