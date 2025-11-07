Atracan un estanco a punta de cuchillo en Águilas y huyen con el dinero de la recaudación El robo se produce pocas semanas después de otro asalto a un comercio de venta de tabaco en el municipio

LA VERDAD Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

La Guardia Civil investiga un nuevo robo con violencia ocurrido en Águilas el pasado sábado, 1 de noviembre, poco después de las nueve de la noche. Dos encapuchados, vestidos con ropa oscura y armados con un cuchillo de grandes dimensiones, asaltaron un estanco situado en la avenida Juan Carlos I de la localidad.

En el momento del atraco se encontraban en el interior dos empleados, a los que los ladrones obligaron a entregar el dinero de la caja registradora. Tras hacerse con la recaudación, ambos huyeron a la carrera por las calles cercanas.

Este suceso se produce apenas unas semanas después de otro asalto similar registrado en un estanco del municipio, cuyo presunto responsable fue detenido días más tarde. También fueron detenidos por la Benemérita los dos ladrones del asalto a una joyería a principios de mes pasado en el centro de la localidad costera.