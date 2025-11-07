La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento del robo en el interior de la tienda. LV

Atracan un estanco a punta de cuchillo en Águilas y huyen con el dinero de la recaudación

El robo se produce pocas semanas después de otro asalto a un comercio de venta de tabaco en el municipio

LA VERDAD

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:02

Comenta

La Guardia Civil investiga un nuevo robo con violencia ocurrido en Águilas el pasado sábado, 1 de noviembre, poco después de las nueve de la noche. Dos encapuchados, vestidos con ropa oscura y armados con un cuchillo de grandes dimensiones, asaltaron un estanco situado en la avenida Juan Carlos I de la localidad.

En el momento del atraco se encontraban en el interior dos empleados, a los que los ladrones obligaron a entregar el dinero de la caja registradora. Tras hacerse con la recaudación, ambos huyeron a la carrera por las calles cercanas.

Este suceso se produce apenas unas semanas después de otro asalto similar registrado en un estanco del municipio, cuyo presunto responsable fue detenido días más tarde. También fueron detenidos por la Benemérita los dos ladrones del asalto a una joyería a principios de mes pasado en el centro de la localidad costera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  2. 2 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  3. 3

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  4. 4

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  5. 5 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  6. 6

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  7. 7

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  8. 8 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  9. 9 Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante
  10. 10 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Atracan un estanco a punta de cuchillo en Águilas y huyen con el dinero de la recaudación

Atracan un estanco a punta de cuchillo en Águilas y huyen con el dinero de la recaudación