Aparecen restos de una vaca en una playa de Águilas Varios animales también han llegado en los últimos días a diferentes zonas de costa de Alicante y Almería

LA VERDAD Sábado, 23 de agosto 2025, 18:19 | Actualizado 18:56h. Comenta Compartir

Un veraneante encontró este viernes restos de una vaca en descomposición en la zona de la playa del Rafal, en Águilas. Se trata de la parte inferior del animal, del que solo quedan los huesos y restos de piel y cartílago, que quedaron varados en una zona de rocas.

Este bañista dio aviso al 112 tras encontrar los restos de la res sobre las 20.30 horas, que al estar en descomposición emitían un fuerte olor. Desde el Servicio de Coordinación de Emergencias se alertó al Ayuntamiento de Águilas, así como a la Guardia Civil.

Este es un caso más de restos de vacas que han arribado a las costas españolas durante las últimas semanas. Desde principios de este mes de agosto, diferentes puntos de Alicante y Almería han registrado 'avistamientos' de cuerpos de estos animales incluso flotando en el agua, hinchados tras varios días al sol y a remojo.

Así, en Altea un bañista pudo ver uno de estos restos junto a las boyas que delimitan el espacio de nado el pasado 4 de agosto. Pocos días después eran ya tres los cadáveres de vacas que se habían encontrado en los alrededores de la zona. También se han registrado llegadas de estos cuerpos a playas de Torrevieja, a Castellón y a Vera, en Almería.

Temas

Águilas