Fachada de la Audiencia Provincial. Nacho García

Absuelven al ciudadano marroquí acusado de pilotar la patera que llegó en febrero a Águilas

La Audiencia Provincial considera que no existe una «prueba directa» de que el acusado pilotara la embarcación o tuviera alguna tarea auxiliar

LA VERDAD

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:41

La Sección nº 3 de la Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto a un hombre de nacionalidad marroquí de los delitos de contrabando y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los hechos sucedieron la noche del 11 al 12 de febrero de 2025 cuando la Guardia Civil interceptó una embarcación pilotada por entre dos o tres personas que llevaba a bordo a más de veinte ciudadanos argelinos, en su mayoría, y marroquíes. Esta embarcación llegó a los arenales de la Playa Amarilla e Isla del Fraile, en Águilas, donde desembarcó gran parte del grupo.

Cuando la Benemérita localizó la patera esta huyó aún con un grupo de personas a bordo, entre las que se encontraba el detenido, hasta que encalló en la playa de La Cola, cerca de Calabardina. El grupo emprendió la huida y el acusado fue detenido por la Policía Local en el muelle.

La Audiencia Provincial considera que no existe una «prueba directa» de que el acusado pilotara la embarcación o tuviera alguna tarea auxiliar, puesto que los demás viajeros no han participado en el juicio y ni la Guardia Civil ni la Policía Local lo han podido identificar como tal. Además, añade que las personas que manejaban la patera llevaban ropa oscura, mientras que el acusado no, y que si este no se bajó en la primera parada fue porque se había lesionado, tal y como consta en un informe médico.

